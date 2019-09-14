Самые опасные комнатные растения, содержащие яд

Некоторые комнатные растения, которые есть в каждой квартире или офисе, могут быть опасны. Поэтому, если вы хотите купить себе новый цветок, нужно побольше о нем узнать и содержать с осторожностью.

Диффенбахия

Это растение распространено в тропиках Южной и Северной Америки. Оно отличается большими желто-зелеными листьями, которые образуют очень крупную и пеструю шапку. Несмотря на то, что Диффенбахию культивируют более 150 лет, существуют правила содержания. Во-первых, сок этого растения очень токсичен, и даже при попадании на кожу может вызвать сильный ожог. Поэтому рекомендуется работать с ним в перчатках, а после помыть руки. Кроме того, Диффенбахию надо держать подальше от детей и животных. Они могут пожевать лепестки растения, а это чревато ожогом горла, пищевода и желудка, а затем и сильным отравлением.

Молочай

Существует много разных видов молочая, но все они одинаково опасны. Наиболее распространенное растение — то, которое похоже на кактус и имеет колючки. Наиболее опасная часть Молочая — белый сок, который появляется при надломе стеблей и листьев. Он очень токсичен: при попадании на кожу может вызвать сильную аллергию и раздражение. Если сок проникнет внутрь организма, у человека может начаться сильное отравление с неприятными симптомами.

Олеандр