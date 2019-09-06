Названы легкие способы потерять квартиру

Квартиру можно потерять из-за ерундового повода, а иногда для этого не нужно делать вообще ничего. Самые популярные причины лишения собственников недвижимости определили риелторы агентства «Метриум», подготовленные ими материалы есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

На первом месте списка — использование жилья не по назначению. Как отмечают эксперты, в квартире можно заниматься профессиональной деятельностью или даже бизнесом, но только если это не нарушает прав и интересов соседей. Прямо закон запрещает только два вида деятельности — промышленное производство в домашних условиях, а также миссионерскую деятельность религиозных организаций. Если квартира все же используется не по назначению или нарушаются нормы технической безопасности, то на собственника могут подать в суд, который при неблагоприятном исходе вынесет решение о продаже объекта с торгов.

Вторая причина — нарушение спокойствия соседей. Основанием для выселения может стать хулиганство и его различные вариации: шум, организация притона для наркоманов, разведение опасных животных, антисанитария. Третий способ утратить крышу над головой — бесхозяйственное использование жилья. Под бесхозяйственностью понимается такое поведение собственника, которое создает угрозу для жизни, здоровья и имущества окружающих. Прежде всего это провоцирование пожаро— или взрывоопасной ситуации, нарушение целостности несущих конструкций здания, создание угрозы для инженерных систем.

Четвертый способ лишиться жилья — проведение несогласованной перепланировки, пятый — неоплата жилищно-коммунальных услуг, шестой — невыплата ипотечного кредита. Квартира, приобретенная в ипотеку, находится в залоге у банка. Право собственности на такое жилье у покупателя условное, поясняют риелторы. Причем отобрать могут даже единственную квартиру.

Среди других причин, перечисленных специалистами, — заключение недействительной сделки, проживание в аварийном доме и государственная необходимость, когда земельный участок, на котором находится дом, внезапно оказывается нужным для государственных или муниципальных нужд.