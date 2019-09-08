Как отмыть сковороду от многолетнего нагара?

Приступая к очистке, мы сталкиваемся с первыми трудностями. Нагар очень твердый и не поддается механической очистке. Даже маленький кусочек нагара практически невозможно отделить. И первое, что приходит на ум — это то, что необходимо как-то размягчить это стойкое загрязнение.

Для приготовления раствора, который поможет в борьбе со сковородой, понадобятся следующие ингредиенты:

Кальцинированную соду — 100 г

Силикатный или канцелярский клей, также подойдет жидкое стекло, его можно купить в любом крупном строительном магазине — 100 г

Горчичный порошок — 100 г На 5 литров воды, следует иметь:

Данные ингредиенты необходимо развести и довести до кипения, но прежде стоит подготовить сковороду к варке.

Откручиваем у сковороды ручку и снимаем кольцо.

Затем в кипящий раствор кладем сковороду и кольцо на время не менее 1 часа, это позволит нагару размягчиться и последующая его очистка станет легче и быстрее.

Спустя час, результат уже заметен, нагар начал сам отваливаться. Вытаскиваем сковородку и приступаем к механической обработке ножом и металлической губкой. Нагар стал отходить гораздо легче и теперь очистить сковороду не должно составить большого труда.

При помощи несложных методов и физических усилий, сковороду можно довести до идеального состояния.

Но стоит отметить, что после такой процедуры, алюминиевая сковорода теряет свои естественные антипригарные свойства и поэтому нужна финальная обработка.

Необходимо покрыть поверхность сковороды льняным маслом (можно купить в аптеке или продуктовом магазине) и прогреть в духовке при температуре 200 градусов, в течение 30 минут. Затем процедуру нужно повторить несколько раз.