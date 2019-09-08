Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 вещей, на покупке которых можно и нужно экономить 

ИД «Собеседник» 9 часов назад
10 вещей, на покупке которых нужно экономить
Фото: Global Look Press
Замечено, что на некоторых вещах можно сэкономить значительное количество денег. Не стремитесь к новизне, а более разумно подходите к выбору покупки.

Книги

Книги могут стоить очень дорого. Конечно, это зависит от издания. А если вы — студент? Учитывая вечную нехватку денег, покупка новых книг может стать большой проблемой. Ситуацию с книгами можно решить довольно просто: брать напрокат, в библиотеке, меняться книгами или же покупать бэушные книги.

Велосипеды

Покупка ненового велосипеда позволит сэкономить неплохую сумму денег. Ищите объявления о продаже годовалых велосипедов — за один сезон велосипед вряд ли будет заезжен настолько, что вы не сможете использовать его.

Свадебное платье

Праздничные наряды обычно стоят неоправданно дорого. И среди продавцов на сайтах бесплатных объявлений тысячи девушек, которые потратили на платье огромные деньги, но продают его значительно дешевле.

Аквариумы

Обратите внимание на аквариумы и клетки для животных, например для попугая, которые редко портятся со временем.

Гантели и гири

Согласитесь, эти куски металла сложно повредить или сломать. Единственный недостаток — «не модный» внешний вид. Но если вы покупаете снаряды для спорта, а не для всеобщего обозрения, то это правильное решение.

Вечерний наряд

Вряд ли вы будете чувствовать себя комфортно, если каждый раз будете появляться на вечеринках в одном и том же. Поэтому не советуем тратить деньги на новые вещи.

Детская мебель

Кроватка, стульчик для кормления или комод для пеленания — не стоит тратить на них состояние. Только не забудьте обеззаразить поверхность перед использованием.

Строительные инструменты

Такие инструменты, как молоток, кувалда, стамеска, шпатель для поклейки обоев, лучше купить с рук. Поверьте, бывший владелец их вряд ли смог испортить. Он продает их за ненадобностью.

Музыкальные инструменты

Искать музыкальные инструменты можно как в интернете, так и поспрашивать у друзей и знакомых — наверняка найдется кто-то, чей ребенок окончил музыкальную школу, а инструмент остался.

Ювелирные украшения

Загляните в ближайший ломбард. В ломбардах, как правило, тщательно проверяют каждое ювелирное изделие, поэтому вы можете гарантированно получить украшение из золота, а не подделку.
Как Александр Семчев сумел похудеть на 100 кг
ИД «Собеседник»: последние новости
Курортное порно: невесело, но так задорно! Курортное порно: невесело, но так задорно! Рустам Калганов: Ани Лорак – женщина не очень далекого ума! Рустам Калганов: Ани Лорак – женщина не очень далекого ума! Стас Пьеха: Мужчина живет разумом, а женщина – эмоциями Стас Пьеха: Мужчина живет разумом, а женщина – эмоциями
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, которые состарят вас на много лет
Вещи, которые состарят вас на много лет3
Какой сорт яблок самый полезный
Какой сорт яблок самый полезный2
Профессии, которые могут стать причиной бесплодия
Профессии, которые могут стать причиной бесплодия1
6 правил по уходу за одеждой от европейских женщин
6 правил по уходу за одеждой от европейских женщин2
Почему женщины переносят похмелье хуже мужчин
Почему женщины переносят похмелье хуже мужчин1
Видео
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
02:56
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
Мода
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
00:59
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
Звёзды Другое
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
04:57
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
Звёзды
Украинка очаровала Сеть огромными очами
01:48
Украинка очаровала Сеть огромными очами
Красота
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
00:58
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
Звёзды Красота
Как кафе и магазины обманывают покупателей
05:36
Как кафе и магазины обманывают покупателей
Психология
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
03:11
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
Дети Звёзды
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
03:11
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
Звёзды
Когда запретят электронные сигареты
20:51
Когда запретят электронные сигареты
Здоровье
Что продают в магазинах под видом кураги
05:15
Что продают в магазинах под видом кураги
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть