10 вещей, на покупке которых нужно экономить

10 вещей, на покупке которых можно и нужно экономить

Замечено, что на некоторых вещах можно сэкономить значительное количество денег. Не стремитесь к новизне, а более разумно подходите к выбору покупки.

Книги

Книги могут стоить очень дорого. Конечно, это зависит от издания. А если вы — студент? Учитывая вечную нехватку денег, покупка новых книг может стать большой проблемой. Ситуацию с книгами можно решить довольно просто: брать напрокат, в библиотеке, меняться книгами или же покупать бэушные книги.

Велосипеды

Покупка ненового велосипеда позволит сэкономить неплохую сумму денег. Ищите объявления о продаже годовалых велосипедов — за один сезон велосипед вряд ли будет заезжен настолько, что вы не сможете использовать его.

Свадебное платье

Праздничные наряды обычно стоят неоправданно дорого. И среди продавцов на сайтах бесплатных объявлений тысячи девушек, которые потратили на платье огромные деньги, но продают его значительно дешевле.

Аквариумы

Обратите внимание на аквариумы и клетки для животных, например для попугая, которые редко портятся со временем.

Гантели и гири

Согласитесь, эти куски металла сложно повредить или сломать. Единственный недостаток — «не модный» внешний вид. Но если вы покупаете снаряды для спорта, а не для всеобщего обозрения, то это правильное решение.

Вечерний наряд

Вряд ли вы будете чувствовать себя комфортно, если каждый раз будете появляться на вечеринках в одном и том же. Поэтому не советуем тратить деньги на новые вещи.

Детская мебель

Кроватка, стульчик для кормления или комод для пеленания — не стоит тратить на них состояние. Только не забудьте обеззаразить поверхность перед использованием.

Строительные инструменты

Такие инструменты, как молоток, кувалда, стамеска, шпатель для поклейки обоев, лучше купить с рук. Поверьте, бывший владелец их вряд ли смог испортить. Он продает их за ненадобностью.

Музыкальные инструменты

Искать музыкальные инструменты можно как в интернете, так и поспрашивать у друзей и знакомых — наверняка найдется кто-то, чей ребенок окончил музыкальную школу, а инструмент остался.

Ювелирные украшения

Загляните в ближайший ломбард. В ломбардах, как правило, тщательно проверяют каждое ювелирное изделие, поэтому вы можете гарантированно получить украшение из золота, а не подделку.