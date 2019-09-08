5 способов применения водки не по назначению

Водка является своеобразным символом России. Ее знают по всему миру. Слово «водка» — первое, что приходит в голову иностранцам, когда у них спрашивают о жителях России. Кроме ее прямого назначения, у нее есть множество других применений.

От боли в суставах

Если вас беспокоит боль в мышцах или в суставах, воспользуйтесь подручными средствами для приготовления микстуры. Возьмите небольшую емкость и насыпьте в нее цветки лаванды. Залейте их водкой и плотно закройте банку крышкой. Дайте настояться домашней микстуре в течение трех суток. Затем процедите ее и делайте компрессы.

Растяжка и дезинфекция обуви

Водку можно использовать для устранения неприятного запаха в обуви. Для этого достаточно побрызгать спиртом стельки. Водка убьет микробы и запах постепенно пропадет.

Этот чудодейственный напиток можно применять при покупке новой обуви, изготовленной из кожи или замши. Чтобы легче было разносить ботинки, нужно намочить их спиртом изнутри, надеть и походить пару часов. Когда обувь высохнет, она хорошо сядет по ноге.

Для выпечки

Водка может использоваться в качестве разрыхлителя для приготовления выпечки. Немного спирта сделает тесто очень воздушным и придаст готовым изделиям хрустящей корочки. Выпечку с водкой не страшно давать детям. Для приготовления булочек достаточно добавить в тесто одну столовую ложку спирта. В процессе готовки она испарится. Лучшего эффекта можно добиться при добавлении водки в тесто для блинчиков, «хвороста» или чебуреков.

Холодильник-переноска

Чтобы создать своими руками переносной холодильник, нужно заморозить небольшой пакетик с раствором воды с водкой. Затем его можно положить в сумку и брать с собой на природу. Продукты надолго останутся свежими и вкусными.

Очищение зеркал и стекол

Так как в водке содержится спирт, ее можно смело назвать лучшим очистителем стекол и зеркал. Чтобы они идеально блестели, нужно развести ее с водой в пропорциях 1:3. После такой уборки на окнах не останется ни одной капли грязи и пыли.

Раствор водки можно использовать для очистки стекол очков. Для этого вам будет достаточно одного стакана воды разбавленной с чайной ложкой водки и парой капель моющего для посуды. Протрите очки хлопчатобумажной тканью смоченной в растворе. Это средство можно хранить в бутылочке и использовать при необходимости.