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Найдена неожиданная выгода жилья без прописки 

Lenta.ru 7 часов назад
Вложения в апартаменты для дальнейшего заработка на краткосрочной аренде оказались выгоднее, чем покупка квартир с той же целью. Об этом говорится в материалах аналитиков петербургской компании «Р-Фикс».
К такому выводу в компании пришли, сопоставив средние расходы на приобретение разных типов недвижимости в Санкт-Петербурге и ставки посуточной аренды, по которой они будут пользоваться спросом. По статистике «Р-Фикс», средняя стоимость квадратного метра в городских комплексах апартаментов — недвижимости, фактически предназначенной для жилья, но по юридически относящейся к нежилому типу, — составляет около 150 тысяч рублей.
При этом минимальная стоимость лота начинается от 1,91 миллиона рублей. В таком бюджете можно приобрести апартамент 23,2 квадратных метра — такой площади может не хватать для постоянного комфортного проживания, но арендаторы будут готовы снять объект посуточно. Квадратный метр в таком апартаменте может стоить собственнику от 82,5 тысячи рублей, подсчитали в компании.
Сдавая такой апартамент в аренду, при загрузке в 60-70 процентов собственник сможет заработать порядка 42 тысяч рублей в месяц, за год доход составил 504 тысячи рублей. Расходы на эксплуатацию недвижимости, по подсчетам аналитиков «Р-Фикс», составят порядка 18 тысяч рублей в месяц — сумма включает услуги управляющей компании, комиссию площадкам онлайн-бронирования, расходы на уборку и оплату услуг ЖКХ. За вычетом этих расходов годовая прибыль владельца апартаментов составит порядка 287,4 тысячи рублей.
Исходя из этих параметров, покупка небольшого апартамента под арендный бизнес способна окупиться за 6,6 года, среднегодовая доходность составит 15 процентов. Квартира той же площади способна приносить сопоставимый доход, но окупится уже за 12 лет, подсчитали в компании.
По статистике московских риелторов, минимальная стоимость апартамента в российской столице в августе 2019-го составила 2,7 миллиона рублей. В таком бюджете можно приобрести студию площадью 13 квадратных метров.
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