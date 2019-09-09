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6 вещей, которые нельзя брать с собой в отпуск 

SM News 1 час назад
6 вещей, которые нельзя брать с собой в отпуск
Фото: SM News
«Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку». Если, собираясь в отпуск, вы больше походите не на путешественника, а на героиню Маршака из детской поэмы, то эта статья — для вас.
Не можете и не готовы отказаться от всего багажа? Лететь с ручной кладью — выше ваших сил, ведь вы уверены, что весь гардероб вам катастрофически необходим в эту неделю отпуска? Начните с малого — с нашей подборки шести вещей, отказавшись от которых, вы облегчите и себе, и своему чемодану участь в путешествии.

Обувь на шпильке/высоком каблуке

Прогулка по мощеной набережной на шпильке? Эффектный выход на вечеринку и взгляд с 10-сантиметровой высоты? Фотосессия на песочном пляже на каблуках? Ок, убедили. Только вот дальше — что? Громоздкая пара будет отнимать место в чемодане и пролежит мертвым грузом у вас в багаже добрую половину отпуска, если вообще вы ее захотите надевать. Подумайте, прежде чем тянуться за каблуками во время сбора багажа, оно вам надо?

Книги

Конечно, переворачивать страницу за страницей — одно удовольствие. Но подумайте, сколько весит эта пара книжек в твердом переплете? То-то же. Возможности современных гаджетов вам в помощь — хоть всю библиотеку позволяют перевезти, в электронном, конечно, виде.

Несколько джинсов

Вместо разных моделей джинсов выберите одну — тот универсальный вариант, который позволит составлять различные луки, от прогулочного до вечернего. Сэкономите место в чемодане и вес на таможне.

Фен/утюг/отпариватель

Все эти такие важные, такие нужные и, как воздух, необходимые на отдыхе (да-да, не смейтесь) предметы лучше оставить дома. Неужели вы думаете, что их не будет в гостинице, в которую направляетесь?

Чемодан косметики

Как часто вы наводите полный боевой раскрас на отдыхе, используя праймер, тон, пудру, румяна, скульптор, бронзер, хайлайтер, праймер для туши, основу под тени, тушь, тени, закрепитель для макияжа? Дайте отдохнуть своей коже, ограничившись тушью и пудрой — все эти килограммы бьюти-средств пусть подождут вас дома!
А что перестали брать в отпуск вы? Делитесь в комментариях, будем расширять список запрещенки на отдыхе!
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