Вещи в интерьере, которые выдают низкую самооценку

Оказывается, низкую самооценку человека можно определить по тому, как он живет. Как правило, такие люди страдают депрессией, апатией и неврозами. Все это отражается на их квартирах.

Беспорядок

Постоянно неубранная квартира у человека, у которого есть на это время, свидетельствует о низкой самооценке. Дело в том, что любому из нас нужен хотя бы минимальная чистота на кухне, рабочем столе, ванной и шкафу. Домашний уют повышает комфорт и помогает живущим в помещении отдохнуть и расслабиться. Кроме того, человек с низкой самооценкой редко приводит к себе гостей, поэтому убираться ему нет необходимости.

Старые вещи

Если человек страдает от низкой самооценки, он будет коллекционировать старые и ненужные вещи. Они часто копят ношеное или то, что уже вышло из моды. Из-за проблем с психикой у них может развиваться болезнь накопительства. Они чувствуют, что новые предметы им ни к чему, поэтому не расстаются со старьем. Тревожным знаком может стать и способность человека купить вещь, но он будет отдавать предпочтение ношеным.

Сломанная мебель и предметы интерьера

Треснувшая и отколотая посуда, сломанные спинки стульев и ножки дивана. Все это свидетельствует о том, что человек, в первую очередь, плохо относится к самому себе. В этом случае также нужно смотреть на материальное состояние человека. Критичным считается наличие у него средств, но нежелание что-то менять.

Чистота "до скрипа"

Во всем нужно соблюдать баланс. Так, у людей с низкой самооценкой может быть и беспорядок, и слишком сильная чистота. Во-первых, этот признак свидетельствует о признаках невроза. Во-вторых, люди с низкой самооценкой живут в страхе того, что кто=то подумает о том, что они не идеальны. Они очень зависят от мнения окружающих и боятся проявлять слабость и недостатки.