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Как отстирать желтые круги подмышками 

Рамблер 2 часа назад
Как отстирать желтые круги подмышками
Фото: depositphotos.com
Желтые пятна на светлой одежде, которые появляются от пота и дезодорантов, с трудом поддаются стирке. Но зная некоторые приемы, можно добиться идеальной чистоты и продлить срок службы любимых вещей.

Сода

Возьмите 4 столовых ложки соды и полстакана воды, смешайте, полученную пасту нанесите на пятна, оставьте на два часа. Затем постирайте в машинке привычным способом.

Уксус

Добавьте столовый уксус в воду в пропорции 1:1, замочите вещь на полтора-два часа, а затем постирайте как обычно. В дальнейшем для профилактики можно наносить уксус на область подмышек перед стиркой.

Хозяйственное мыло

Натрите пятна мылом и замочите вещь в прохладной воде на два-три часа. Затем прополощите в уксусном растворе из предыдущего пункта. Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту или перекись водорода.

Аспирин

Растворите четыре таблетки в стакане воды, нанесите на пятна, оставьте для воздействия на два часа, а затем постирайте как обычно.
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