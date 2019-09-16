7 вещей, которые привлекут в дом удачу и деньги

Считается, что каждая вещь в нашем доме обладает определенной энергетикой, и порой именно от этих предметов зависит наше благополучие.

Многие вещи способны усиливать энергетику дома. Какие вещи привлекают в дом удачу и деньги.

Мед является не только вкусным и полезным лакомством, но и считается символом богатства. Прежде чем внести мед в свой дом, наведите порядок, уделяя внимание каждому углу своего жилища.

Горный хрусталь обладает сильной энергетикой, способной привлечь в ваш дом удачу и достаток. Этот предмет поможет избежать бессмысленных растрат, а также сохранить свои деньги от воров и мошенников.

Если поставить чашку с водой в доме, то можно привлечь удачу и деньги. Чашку с водой нужно поставить в зоне богатства дома — в западной ее части.

Красный клубок способен привлечь богатство в свой дом и наладить финансовое положение. Приобретая красный клубок в доме, желательно расплатиться за него не купюрами, а монетами.

Желтый цвет монет символизируют богатство. Расположите в своем доме хотя бы одну желтую монету, и вам всегда будет сопутствовать удача и успех.

Осиновые прутья защитят вас от бедности и неудач.

Мало кто знает. что гвоздь имеет свойство привлечь в дом удачу и деньги. Для этого нужно прибить гвоздь срднего размера около входной или кухонной двери.