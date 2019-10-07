В ЖК «ЗИЛАРТ» строится дом с парадными

В московском ЖК «ЗИЛАРТ» строится дом с парадными

На первом этаже трех корпусов дома №17 расположатся лобби, которые станут интерпретацией тех самым парадных, которые перестали строить в России после 1917 года. Само слово "парадные" произошло от сочетания "парадная лестница", по которой в дом заходили гости. Существовали также черные и боковые лестницы, но впоследствии устройство подъездов изменилось, а вместе с этим исчезло и слово "парадная", оставшись в активном употреблении лишь в Санкт-Петербурге.

Лобби дома №17 вернут понятие "парадных" в Москву: только сквозь них можно будет попасть в место притяжения — зеленый оазис двора. Они станут своеобразным порталом, соединяющим пространство города и внутреннюю, закрытую от посторонних глаз территорию четырех корпусов, доступную лишь для жителей. Именно такую функцию выполняли парадные лестницы в старинных домах.

Внутри лобби оборудуют несколько территорий: зону ожидания со стороны улицы, стойку для консьержа и "матрицу" почтовых ящиков — место встреч соседей. Материалы отделки интерьера будут соответствовать общей цветовой гамме здания. Светлые стены и потолок усилят эффект воздушности пространства, а деревянные элементы создадут теплую атмосферу.

В разработке четырех корпусов дома №17 приняли участие сразу четыре архитектурных бюро: голландские Svesmi и Drom, немецкое Mossin partners и российское Wowhouse. Общая концепция дома берет начало в амстердамской архитектурной школе с ее богатством деталей и причудливостью линий.

Главным элементом фасада станут многогранные остекленные эркеры. Благодаря им квартиры получат больше света. Кроме того, они сделают 17-й дом ЖК "ЗИЛАРТ" похожим на такие известные жилые здания как "Наше сердце" или "Корабль" в Амстердаме.

Дом №17 обладает богатым разнообразием квартир площадью от 34 до 222 квадратных метров. Стоимость жилья стартует от 8,2 млн рублей.