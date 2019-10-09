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Как быстро отмыть микроволновку 

Рамблер 2 часа назад
Некоторые СВЧ-печи имеют функцию очистки паром. «Рамблер» рассказывает, как держать ваш гаджет в чистом виде, если у него такой функции нет.
Первое и самое главное правило — не затягивайте с очищением микроволновки. Свежую грязь оттереть гораздо проще, чем давно застывшую. Также не забывайте выключать гаджет из розетки перед мытьем.
Если нужно удалить жир, вам подойдут: пищевая сода, уксус, лимонная или яблочная кислота.
Самый простой способ — разбавить 2-3 столовые ложки соды водой. Смочите губку в полученной смеси и протрите ею внутреннюю поверхность печи.
Если вы решили мыть гаджет уксусом, разведите его с водой (0,5 литра воды и 50 мл лимонного или яблочного уксуса). Дважды протрите раствором все внутри, а затем вытрите насухо чистой тряпкой. Если у печи есть функция пара, оставьте раствор уксуса в миске внутри камеры и пропарьте ее.
Еще один вариант — смешать 2-3 столовых ложки лимонной кислоты и 0,5 литра воды и протереть таким раствором камеру. Обязательно делайте это в резиновых перчатках, чтобы не повредить кожу.
Если загрязнения не удаляются, попробуйте ударную артиллерию из спирта, кожуры цитрусовых и ароматного мыла. Замочите цитрусовые корки на ночь в теплой воде. Сделайте заготовку: натрите ароматное мыло с помощью терки. Для начала нужно использовать воду, в которой были замочены цитрусовые корки: протрите ею камеру печи. Оставьте миску с корками внутри гаджета и пропарьте ее. Затем, в течение 15-20 минут, проветривайте микроволновку. Завершающий этап — промойте ее смесью из мыльной стружки, 2х столовых ложек спирта/водки и воды.
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