Как быстро отмыть микроволновку

Некоторые СВЧ-печи имеют функцию очистки паром. «Рамблер» рассказывает, как держать ваш гаджет в чистом виде, если у него такой функции нет.

Первое и самое главное правило — не затягивайте с очищением микроволновки. Свежую грязь оттереть гораздо проще, чем давно застывшую. Также не забывайте выключать гаджет из розетки перед мытьем.

Если нужно удалить жир, вам подойдут: пищевая сода, уксус, лимонная или яблочная кислота.

Самый простой способ — разбавить 2-3 столовые ложки соды водой. Смочите губку в полученной смеси и протрите ею внутреннюю поверхность печи.

Если вы решили мыть гаджет уксусом, разведите его с водой (0,5 литра воды и 50 мл лимонного или яблочного уксуса). Дважды протрите раствором все внутри, а затем вытрите насухо чистой тряпкой. Если у печи есть функция пара, оставьте раствор уксуса в миске внутри камеры и пропарьте ее.

Еще один вариант — смешать 2-3 столовых ложки лимонной кислоты и 0,5 литра воды и протереть таким раствором камеру. Обязательно делайте это в резиновых перчатках, чтобы не повредить кожу.