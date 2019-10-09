Пять советов для экономного шопинга, о которых вы не знали

Люди, которые умеют экономить и покупать выгодно, уже давно составили ряд своих собственных хитростей. Они знают, где купить, как купить и за сколько, чтобы еще и в кошельке деньги остались. Корреспонденты информационного агентства «Экспресс-Новости» представляют подборку советов для совершения выгодных покупок в супермаркетах.

Промокоды

Эти волшебные цифры и правда помогут вам существенно сэкономить. В оффлайне это, скорее всего, будет ключевое слово, в онлайне — комбинация, которую нужно ввести в окошке при заказе. Искать промокоды стоит в соцсетях бренда или магазинах, где собираетесь покупать продукт, а также в различных агрегаторах и тематических Телеграм-каналах. Помните, что чаще всего промокод работает только один раз.

Купоны

Еще один популярный способ выгодных покупок. Наверняка вы слышали о таких сайтах, как «Биглион» или «КупиКупон». Там продают купоны на скидку в различные магазины, салоны, фитнес-центры, на поездки за границу, установку окон. Одним словом, все что душе угодно. Конечно, есть и свои нюансы: перенос по времени (если это услуга) не всегда возможен, как и возврат средств. Купонщиков также неохотно принимают в часы загруженности.

Кэшбэк

Кэшбэк представляет собой возврат части средств за сделанные покупки. Чаще всего кэшбэки начисляют