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Чем опасны чистящие средства с отбеливателем 

Yellmed 3 часа назад
Чем грозят чистящие средства с отбеливателем
Фото: Yellmed
Оказывается, отбеливающие пары при взаимодействии со светом и цитрусовыми соединениями могут образовывать ультратонкие частицы, подобные тем, что содержатся в смоге, пишет healthline.com.
Запах отбеливателя у людей ассоциируется с чистым домом, особенно во время простуд и гриппа. Однако «любимый чистящий порошок» может нанести непоправимый вред здоровью.
Средства для отбеливания поверхностей выделяют хлорсодержащие соединения — хлорноватистую кислоту и газообразный хлор, которые в плохо проветриваемых помещениях накапливаются до высоких уровней.
Эти компоненты вступают в реакцию с другими химическим веществом, часто встречающимся в домах. Речь идет о лимонене — ​соединении с ароматом апельсина или лимона, которое добавляют во многие средства личной гигиены, чистящие средства и освежители воздуха. Такая комбинация может раздражать кожу, глаза, горло, вызывать аллергию.
Кроме того, химия под действием внутреннего освещения и солнечных лучей образует вторичные органические аэрозоли. По сути это основной компонент смога. Он легко проникает в легкие, вызывает кашель и одышку. Регулярное воздействие вредоносных частиц связывают с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями.
Чтобы свести к минимуму риски для здоровья, отбеливающие чистящие вещества нужно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Эксперты напоминают: отличная альтернатива отбеливателю — уксус, пищевая сода.
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