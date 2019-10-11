Три причины держать дома крахмал

Мы расскажем о нетрадиционных способах использования продукта.

Крахмал против диареи

Важно: речь идет о расстройстве стула неинфекционного характера. Если страдаете из-за переедания, раздражения кишечника острой или жирной пищей, нервного расстройства, волнения, пригодится картофельный крахмал.

Для взрослого достаточно одной столовой ложки сухого порошка крахмала, можно с небольшой горкой, залитой слегка теплой водой: от 0,5 до 1 стакана.

Сухой крахмал нужно растворить, тщательно размешать и быстро выпить. Через несколько часов можно принять дозу повторно, если положительный результат не достигнут.

Уход за кожей лица

Маска из крахмала — доступное, безопасное средство от морщин и альтернатива салонному лифтингу. Чтобы освежить увядшую кожу, убрать раздражение и жирный блеск, приготовим питательную маску.

Столовая ложка сухого крахмала смешивается со столовой ложкой сливок и чайной ложкой оливкового масла. Наносится маска на 15 минут.

Можно воспользоваться еще одним рецептом. В небольшом количестве холодной воды растворите столовую ложку картофельного крахмала, поместите посуду на маленький огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Кипятить не следует. Остывшую крахмальную основу используйте как маску.

Для сухой кожи в нее можно добавить чайную ложку оливкового, персикового, миндального масла, масла жожоба и растертый желток одного яйца. Для жирного, «пористого» лица можно внести в крахмальную основу взбитый в пену куриный белок и половину чайной ложки сока лимона, апельсина или кислых ягод.

Для разглаживания мелких морщин столовую ложку крахмала разводят в 50-70 мл слегка теплого молока и добавляют столовую ложку меда. Можно еще взять чайную ложку свежего морковного сока.

Мытье стекол

Чтобы очистить окна от грязи и пыли, не обязательно бежать в магазин за химическим средством. Рачительная хозяйка берет 0,5-0,7 литра холодной воды и размешивает в ней столовую ложку крахмала. Если есть пустая бутылка с пульверизатором, готовый раствор можно перелить туда.

Средство наносится на стекла, смывается тряпкой или губкой. Затем окна натирают до блеска сухой тряпкой.