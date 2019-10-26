Секрет из прошлого для идеально чистых полотенец

В Сети раскрыли старый секрет для идеально чистых полотенец

Очевидно, что с каждым годом жизнь женщины облегчается. Появляются новые кухонные гаджеты и более эффективные средства для домашней работы, однако есть советы, которые, пожалуй, никогда не устареют.

Так, в Сети поделились старым секретом, который способен решить одну из самых надоедливых бытовых проблем — вечно пачкающиеся полотенца.

В былые времена для того, чтобы удалить грязь с полотнец женщины усердно их кипятили. Позже этот метод модернизировался и теперь, чтобы избавить полотенца от загрязнений и вернуть им былую чистоту, предлагается использовать микроволновку.

В частности, как выяснил "Рамблер", грязное полотенце следует намочить в воде и натереть хозяйственным мылом. Затем его нужно сложить в пакет, завязать и поместить на две минуты в микроволновку.

"Обработанное" полотенце останется только ополоснуть в прохладной воде. В результате исчезнут даже застарелые пятна и наконец вернется былой цвет полотенца, а ткань будет сиять чистотой и свежестью.