Почему у орхидеи корни растут вверх

Смотрите видео и узнайте ответ на вопрос, который волнует многих любителей домашнего цветоводства: почему у орхидеи корни растут вверх, а не вниз, как у других растений. Дело в том, что в природе орхидея обитает в тропических лесах, и даже не нуждается в земле, а получает питательные вещества либо из коры деревьев, на которых поселяется, либо вовсе из воздуха. Ролик раскрывает ответ и на другой вопрос: почему корни орхидей зелёного цвета.