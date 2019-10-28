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Почему у орхидеи корни растут вверх 

Рамблер 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте ответ на вопрос, который волнует многих любителей домашнего цветоводства: почему у орхидеи корни растут вверх, а не вниз, как у других растений. Дело в том, что в природе орхидея обитает в тропических лесах, и даже не нуждается в земле, а получает питательные вещества либо из коры деревьев, на которых поселяется, либо вовсе из воздуха. Ролик раскрывает ответ и на другой вопрос: почему корни орхидей зелёного цвета.
Ранее «Рамблер» рассказал о самых опасных комнатных растениях, содержащих яд. 
Теги:
Дом и сад , Видео
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