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Как легко отмыть жир с глянцевых фасадов на кухне 

Рамблер 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как поддерживать блеск глянцевых фасадов на кухне. Такое покрытие для мебели смотрится эффектно и за счёт отражения добавляет света. Однако и пачкается оно очень быстро: на гладкой, почти зеркальной поверхности заметны мельчайшие загрязнения. Усердно оттирать следы пригоревшего жира не стоит, так можно повредить поверхность. Зато неплохо справится с пятнами мыльный раствор. Ролик расскажет, как действовать правильно.
Ранее «Рамблер» рассказал о вещах, которые немедленно нужно выбросить. 
Теги:
Дом и сад , Видео
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