Как легко отмыть жир с глянцевых фасадов на кухне

Смотрите видео и узнайте, как поддерживать блеск глянцевых фасадов на кухне. Такое покрытие для мебели смотрится эффектно и за счёт отражения добавляет света. Однако и пачкается оно очень быстро: на гладкой, почти зеркальной поверхности заметны мельчайшие загрязнения. Усердно оттирать следы пригоревшего жира не стоит, так можно повредить поверхность. Зато неплохо справится с пятнами мыльный раствор. Ролик расскажет, как действовать правильно.