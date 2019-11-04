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Как мыть пластиковые контейнеры в посудомоечной машине 

Клео.Ру 1 час назад
Как мыть контейнеры в посудомоечной машине
Фото: Клео.Ру
Счастливых обладателей посудомоечных машин интересует — можно ли в ней мыть пластиковые контейнеры если да, то как.

Изучаем маркировку

На большинстве выпускаемой посуды (чаще всего на дне), имеется маркировка с рекомендациями по уходу. Если значки на наклейках обозначающие что посуда пригодна для мытья в автоматическом режиме не перечеркнуты — значит все в порядке, смело можно ставить ее в посудомойку. В противном случае, придется мыть руками.
Помимо этой информации, на графической маркировке есть обозначения максимальной и минимальной температуры воды которую может выдержать изделие при мойке. Устойчивый к перепадам температур пластик имеет обозначения от 20 до 200°С.

Советы

Бывает такое, что на пластиковых контейнерах нет никакой информации касаемо того, можно ли ее мыть в посудомоечной машине. В этом случае хозяйка сама принимает решение. Но сразу стоит отметить — результат эксперимента непредсказуем.
В этом случае руководствуемся рекомендациями данными производителями кухонной техники. Там четко указано, что посуда из мягкого пластика не пригодна для мытья в автоматическом режиме.
Такое же правило распространяется и на одноразовые емкости, для которых интенсивный горячий поток воды губителен.
Это чревато деформацией, соответственно и непригодностью дальнейшего использования.
Если вопреки предписанным правилам возникла необходимость помыть контейнеры из мягкого пластика в посудомоечной машине, прежде всего, нужно проверить, нет ли на них каких-либо этикеток. Намокнув, они могут отклеиться, став причиной засорения слива. Подобное чревато выходом посудомойки из строя.
Убедившись, что все в порядке, если уж и поместить посуду, то исключительно в верхнюю корзину. Там создается наименьшее воздействие на предметы. Для первого раза лучше выбрать режим бережного мытья. По окончании процесса посмотреть все ли в порядке и уже на основании этого делать выводы.

Что еще нельзя мыть в посудомойке

Мойка в автоматическом режиме не подходит для пластиковых деталей от кухонного комбайна. Исключения составляют изделия с разрешающей маркировкой. В запрещенный список попали:
Деревянные изделия — от длительного взаимодействия с водой они начинают гнить и покрываться трещинами.
Режущие предметы, среди которых открывалки, терки, ножи, запчасти от мясорубки — при долгом контакте с водой они затупляются.
Пресс для чеснока — его проблематично отмыть не только вручную, но и в машине. Точно такая же история с ситом для муки. Сыпучий продукт при взаимодействии с водой становится клейкой массой и забивает крошечные отверстия.
Современная техника не дружит и со старинной посудой типа сервиза «Мадонна».
Раритетные предметы надо мыть исключительно руками.
Посуда с антипригарным покрытием весьма капризна и требует деликатного ухода. Грубое воздействие абразивных веществ и металлических щеток безвозвратно испортит защитное покрытие.
Посуду с блестящей каймой, наклейками и рисунками — тоже не стоит подвергать мойке в машине. Это чревато порчей декоративных элементов.
Нельзя мыть в посудомойке миски животных и детские пластиковые игрушки. В первом случае, под воздействием сильного температурного режима, изделие деформируется, при более низкой температуре воды бактерии остаются на месте. Во втором случае, на изделиях остается белый налет от моющих веществ.
Познания в вопросе можно ли мыть в посудомоечной машине пластиковые контейнеры, детали от кухонной бытовой техники, помогут сохранить вещи в порядке.

Бонус

Во избежание проблем — перед загрузкой агрегата, необходимо внимательно изучить маркировку на посуде и рекомендации производителя посудомоечной машины.
Для ряда материалов — автоматическая мойка противопоказана. Чтобы не испортить столовые приборы и не сломать технику, нужно быть внимательными.
Своевременное проведение профилактических мер в виде очистки фильтров и удаление накипи с помощью специальных средств — продлит эксплуатационный срок.
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Теги:
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