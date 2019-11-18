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Находки, приносящие удачу 

Рамблер 11 часов назад
Находки, приносящие удачу
Фото: Depositphotos
Хотя бы однажды каждый из нас находил на улице какие-то вещи. И если некоторые из них даже поднимать вряд ли кто-нибудь отважился бы, то другие порой очень хотелось забрать себе. Правда, есть на самом деле опасные вещи, обладающие отрицательной энергетикой, и их присваивать точно не стоит, но другие, согласно приметам, способны привлечь успех и удачу. О некоторых из таких счастливых находок рассказывает «Рамблер».

Подкова

С детских лет нам известно, что подкова — символ счастья и удачи. Конечно, в наши дни найти на улице этот предмет — задача крайне непростая. Но если вам вдруг посчастливится обнаружить подкову, забирайте ее себе: удача выбрали именно вас.

Ключ

Ключи с давних времен считались мощным оберегом, охраняющим жилище от всевозможных невзгод, сглаза и прочих подобных вещей. Найденный ключ следует забрать себе и положить под дверной коврик. Говорят, это может уберечь от беды и привлечь в дом счастье и успех.

Пуговица

Вряд ли вам приходило в голову подобрать на улице обычную пуговицу и принести ее домой. Между тем, это, согласно поверьям, очень мощный оберег и символ приятных вестей. В следующий раз, заметив на улице пуговку, заберите ее себе: эта простая вещица может стать вашим лучшим талисманом.

Гвоздь

Забавно, но наши предки считали найденный на улице старый ржавый гвоздь может принести обнаружившему его человеку удачу и счастье. Хотите проверить? Заберите найденный гвоздь себе. Согласно традиции, он будет оберегать ваш дом от несчастий.

Перчатки

Раньше брошенной противнику перчаткой вызывали на дуэль. Но не только ссору символизирует перчатка. Этот аксессуар, найденный на улице, является символом того, что в вашей жизни вот-вот наступят счастливые перемены. Забирать перчатку домой не нужно: просто оставьте ее на видном месте.
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Женский форум2 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
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