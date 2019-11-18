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Как избавиться от моли навсегда 

Рамблер 41 минуту назад
Смотрите видео и узнайте, как избавиться от моли. Моль могла бы считаться безобидной, если бы её не интересовали шубы и шапки. Насекомые всерьёз портят одежду, нанося урон семейному бюджету. Другие виды моли могут селиться в крупах и даже поедать мебель, так что мириться с таким соседством вряд ли кому нравится. Но избавиться от моли не так-то просто, личинки так и норовят забраться в укромные уголки, чтобы вредить оттуда. Как же всё-таки изгнать моль из дома? Ролик раскрывает секреты.
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Ранее «Рамблер» раскрыл простые способы сделать дом идеально чистым. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Дом и сад , Видео
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