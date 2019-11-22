5 крутых фишек по уходу за обувью

5 фишек по уходу за обувью, которые продлят ей жизнь

Часто менять обувь возможность есть не у всех. Во-первых, это дорого. Во-вторых, бессмысленно. Лучше подобрать качественную обувь и научиться правильно ухаживать за ней. Для этого нужно знать несколько правил, а так же вооружиться терпением и не забывать уделять хотя бы десять минут своего времени в день. Тогда ваши любимые босоножки, туфли или сапожки прослужат вам не один год. Итак, поехали…

1. Детский крем

Вы думали, что детский крем используется только для ребятишек? А вот и нет! Это смесь, которая может смягчить кожу, а вот какую именно — не важно. Подойдет лосьон для тела, увлажняющий крем для лица или питательный крем для рук. Если жаль использовать фирменное средство, купите недорогое или обычный вазелин. Это буквально обновит вашу обувь. Она станет мягкой, податливой, складки разгладятся, а царапины и потертости станут менее заметными. После воздействия обычного крема на кожаную обувь, туда станет лучше впитываться специальный крем. Поэтому цвет изделия станет насыщеннее, а обувь будет казаться совершенно новой.

2. Водоотталкивающий спрей

В идеале вода должна попадать на обувь только во время мытья. Во-первых, она очищает, а во-вторых, действует непродолжительное время. Если же вы ежедневно ходите по лужам, влага попадает в швы, нити и клей со временем размокают, а сам материал становится рыхлым, что приводит обувь в негодность. Специально для решения этой проблемы, был придуман водоотталкивающий спрей. Нанесите его за полчаса до выхода в дождливую погоду и увидите результат. Жидкость будет капельками собираться на поверхности, а не впитываться в нее, и просто стекать вниз. Если обувь уже промокла, постарайтесь как можно быстрее убрать влагу. Насыпьте обычный рис в льняной или хлопчатобумажный мешочек и поместите его в обувь. Он быстро впитает в себя все лишнее.

3. Лайфхак для свежести цвета

Кроме спецсредств можно использовать и нестандартные способы ухода за обувью. Например, молоко, лимон, лук или нашатырный спирт. Не бойтесь, не испортите! Если использовать в меру, конечно же… Эти средства деликатно очищают вещи и придают яркости цветам. Возьмите немного ваты, макните ее в молоко или спирт и аккуратно проведите по загрязненным участкам. Для текстильной обуви пойдет лимон или лук, так как ее не желательно стирать в машинке и даже просто погружать в воду надолго. Так теряется не только цвет, а и форма изделия.

4. Наждачная бумага для замши

Для ухода за замшей или набуком отлично подойдет обычный ластик. Принцип действия прост: ластик крошится и проникает вглубь ворса, таким образом выметая оттуда пыль и грязь. Остатки самого ластика можно удалить с помощью обычной щетки. Для слишком больших загрязнений используйте наждачную бумагу или пилочку для ногтей. Правда, чтобы не испортить обувь, стоит подбирать мелкую зернистость. Тогда наждачка сработает, как щетка. Иначе можно просто поцарапать изделие и сделать его совсем непригодным. Вполне целесообразно приобрести специальную щетку для обуви, одна сторона которой немного шероховатая.

5. Электросушка

Если вы постирали или промочили обувь, не спешите ставить ее на батарею. Сушка таким методом уменьшает срок ношения изделия. Лучше всего, если обувь будет сохнуть естественным методом (24-48 часов), ну а если времени на это нет, воспользуйтесь электросушкой. Она работает от сети и сушит обувь изнутри. Температура будет невысокая, из-за чего нет негативного воздействия на материал. Также можно использовать фен. В нем есть несколько режимов, и лучше всего выбрать обдув холодным или теплым воздухом. Не забывайте лайфхак с рисом, и ваша любимая пара обуви прослужит вам еще не один сезон.