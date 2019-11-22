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Люди раскрыли самые надежные способы защитить имущество от кражи 

Lenta.ru 11 часов назад
Пользователи Сети сообщили, как спасти вещи от вора
Фото: Lenta.ru
Пользователи Reddit перечислили способы, с помощью которых можно защитить деньги и ценные вещи от воров. Тред с их комментариями набрал больше 50 подозрительных отметок и выбился в топ ресурса.
Многие порекомендовали не прятать ключ рядом с дверью, как зачастую делают люди. Юзер Auferstehen78 также советовал не размещать дорогую технику так, чтобы ее было видно из окон.
Комментатор Azzia_hey добавил, что не стоит сообщать большому количеству людей о запланированных длительных поездках, во время которых никого не будет дома.
Пользователь AlphaTangoFoxtrt посоветовал владельцам частных домов закрывать хозяйственные пристройки, так как воры могут не только украсть хранящиеся там вещи, но и использовать различные инструменты для взлома.
Ограбивший юзера Doesitmatter83 вор обыскал стенной шкаф, ящики стола, прикроватные столики и мебель в прихожей. Комментатор сделал вывод, что именно в этих местах не стоит прятать ценности.
Кроме того, юзеры назвали места, которые, наоборот, больше всего подходят для того, чтобы надежно спрятать имущество.
Ban_me_daddyy рассказал, что деньги и украшения можно хранить за ненастоящими розетками.
Downwarddawg поделилась опытом своего родственника, который купил коробку для украшений и наполнил ее дорого выглядящей бижутерией.
Мужчина посчитал, что вошедшие в его дом воры с высокой долей вероятности схватят именно эту коробку, а дальше искать не будут.
Юзер Dalaigh93 вспомнил, что его мама прятала ценные вещи за стиральной машиной, которую было тяжело сдвинуть с места. Мать Kaleopolitus хранила драгоценности в коробочке из-под специй, которую ставила среди других подобных коробок в шкафу. Shocksalot123 посоветовал прятать деньги в пустой огнетушитель.
Ранее юзеры Reddit поделились способами определить плохого работодателя во время собеседования. Одни обращали внимание на атмосферу в коллективе, а другие — на стремление проводившего собеседование сотрудника скрыть истинный размер заработной платы.
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Теги:
Дом и сад
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