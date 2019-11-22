Как отмыть жир с кухонной мебели домашними методами

Как отмыть жир с кухонной мебели в домашних условиях

Уборка кухни — тяжёлая работа, с которой сталкивается каждая хозяйка. В арсенале современных женщин есть множество химических средств, которые быстро справляются с загрязнениями. Однако не все торопятся применять агрессивные вещества. Если вы не знаете, как отмыть жир с кухонной мебели в домашних условиях, предлагаем ознакомиться с наиболее эффективными из них.

Мыло и сода

Современные средства бытовой химии эффективно справляются с жировыми накоплениями любой сложности. Магазинные средства просты в применении, но имеют агрессивный состав. По разным причинам хозяйки предпочитают использовать их пореже или вовсе отказаться от них. Одни страдают от аллергии, другие боятся испортить агрессивными составами деревянные поверхности или гарнитуры из МДФ с ламинированным или лакированным покрытием.

Многих интересует вопрос, как отмыть жир с кухонной мебели народными средствами. Препараты домашнего приготовления не менее эффективны, нежели химические средства, но требуют большего количества времени.

Главными помощниками женщин на кухне являются такие простые средства, как сода и хозяйственное мыло.

Они качественно удаляют жировые отложения с поверхностей. Каждый из компонентов неплохо справляется со своей задачей, а их одновременное использование дает хороший результат.

Для приготовления домашнего средства мыло нужно измельчить на терке. Стружку пересыпают в емкость с небольшим количеством теплой воды. Раствор получается немного мутным. В нем смачиваем губку и обрабатываем ею загрязненные участки. Пока их поверхность не просохла, на нее наносится сода, с которой обрабатываются наиболее проблемные места.

Домашнее средство необходимо оставить на 20 минут, после чего его смывают теплой водой. Сода абразивный компонент, который отмывает самые загрязненные участки. Ее в сочетании с мыльным раствором используют для очистки пластиковых, металлических конструкций и прочих поверхностей.

Средство нельзя применять на лаковом и глянцевом покрытии, поскольку сода оставляет царапины. Обратите внимание, что для чистки нужно использовать коричневое хозяйственное мыло. Более деликатные белые аналоги могут не справиться с поставленной задачей.

Использование уксуса

Если вы не знаете, как отмыть жир с кухонной мебели в домашних условиях, предлагаем опробовать для уборки уксус. Можно использовать яблочный или обыкновенный столовый. Простое средство очищает столешницы, мебель, кафель, удаляя жир, известковый налет и прочие загрязнения.

Уксус используют для чистки металлических и керамических предметов.

Его смешивают с водой, а потом наносят раствор на жирные пятна. Загрязнения должны отойти от поверхности. После гарнитур протирают влажным полотенцем.

Разрыхлитель для теста

Продукты, хранящиеся у нас на кухне, могут стать прекрасной альтернативой химическим средством для тех хозяек, которые предпочитают использовать в домашних условиях народные средства. Как отмыть жир с кухонной мебели, если под рукой не оказалось ничего подходящего?

Быстро справиться с проблемой поможет обыкновенный разрыхлитель для теста.

Из него нужно приготовить однородную кашицу, добавив воду. Готовую массу наносят на жирные пятна и оставляют на 30 минут. После этого мебельные фасады и другие поверхности протирают влажными салфетками.

Спирт

Многие хозяйки, не зная, как отмыть жир с кухонной мебели в домашних условиях, читают форумы. Всегда интересно узнать чужой опыт, чтобы понимать, какой способ стоит использовать. Эффективно удаляет жир водка или спирт. Алкоголь можно использовать для очистки гарнитуров, вскрытых глянцевым покрытием. Если хотите использовать данное средство, предварительно откройте окно в помещении.

Для получения моющего раствора необходимо смешать ложку спирта с литром воды.

Наносить средство можно при помощи губки или распылять пульверизатором. Раствор необходимо выдержать не менее 30 минут. После его удаляют влажной салфеткой.

Для удаления жира не обязательно использовать спирт. Подойдет и водка. Ее в чистом виде при помощи губки наносят на загрязнение. Очищенную поверхность протирают влажной тряпкой. Если верить отзывам, данный способ позволяет неплохо справиться с жировыми отложениями.

Спирт и уксус

Существуют разные способы очистки мебели от жировых отложений. Выбор оптимального метода зависит от ваших предпочтений. Если хотите не только удалить жир, но и продезинфицировать предметы, используйте раствор из уксуса и спирта. Для его приготовления необходимо соединить ингредиенты в соотношении 1:2:1 (спирт, вода, уксус).

В раствор можно добавить 1/3 ч. л. эфирного масла. Жидкую смесь удобно распылять пульверизатором. На поверхности она должна находиться 10-15 минут. После остатки удаляются чистыми салфетками. Преимущество способа состоит в том, что после чистки мебель благоухает маслами.

Сода и масло

Сода и масло — это те продукты, которые всегда есть в доме. С их помощью можно убрать застарелые загрязнения в домашних условиях. Как очистить жир с кухонной мебели, сделанной из МДФ или натурального дерева? Поверхности таких гарнитуров требуют деликатного отношения. Опытные хозяйки рекомендуют применять смесь соды с растительным маслом.

Ее можно наносить на столы, стулья, двери, полки, мебель. Для приготовления чистящего состава масло смешивают с содой до получения однородной массы. Ее текстура должна напоминать жидкую сметану. Продукты необходимо брать в соотношении 2:1.

Массу наносят на жирные пятна с использованием мягкой щетки. В начищенном виде мебель должна простоять 30 минут. Потом жирные комки убирают тряпкой. Сильные загрязнения могут не отойти после первого раза, поэтому придется обработать их повторно.

Используя домашний скраб из соды и масла, можно не только добиться чистоты, но и защитить деревянные поверхности от пересушивания и влаги.

Горчица

Горчичный порошок — хорошее средство для чистки любых предметов (фото приведено в статье). Горчица прекрасно растворяет жировые и грязевые отложения.

Для ее использования достаточно смочить губку водой, а потом с ее помощью нанести порошок на мебель. Очищенную поверхность протирают сухой салфеткой. Полностью удалить порошок можно только влажными тряпками.

Горчица помогает очистить плиты, холодильники, раковины и мебель. Однако помните, что порошок нельзя использовать на натуральном дереве или гарнитуре из МДФ.