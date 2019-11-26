Зачем всем нужно хранить мел на кухне

Зачем нужно хранить мел на кухне

Хорошие хозяйки знают, что на своей кухне, кроме всем известных кухонных принадлежностей, включая полотенца, кастрюли, посуду, нужно иметь еще и обычный мел. Это твердое вещество, которым дети рисуют на асфальте, может творить чудеса.

Для чего нужен мел на кухне и что можно им сделать — об этом поговорим подробней.

Зачем нужен мел

Возможности простого мела просто уникальны. Его используют в хозяйстве для выполнения трудоемких операций, включая стирку, удаление пятен, удаление неприятного запаха.

Отбеливание

При очистке кухонных принадлежностей: полотенец, скатертей, фартуков, очень трудно бывает отстирать жирные пятна, закопченные и засаленные места. Но если предварительно натереть пятно мелом, то оно быстро и бесследно исчезнет во время стирки, а белоснежные полотенца станут еще белее и никогда не пожелтеют.

Запах

С помощью нескольких обычных кусочков мела, разложенных в закрытых кладовках, шкафчиках и полочках, можно полностью избавиться от затхлого запаха. Меловой брусок впитает в себя все плохие запахи и продезинфицирует атмосферу.

Вредители

Для тех, кто страдает от нашествия муравьев в помещении, мел будет хорошим помощником. Насекомые будут бояться пересекать меловые линии, нарисованные на полу или по стенкам шкафов и просто покидают помещение.