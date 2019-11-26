5 вещей в доме, которые не дают вам похудеть

Некоторые вещи в доме на самом деле могут мешать похудению, как бы нелепо это ни звучало. Обратите внимание, вдруг в вашем интерьере есть то, что мешает нормально сбрасывать вес?

1. Пыль

По данным исследования, проведенного учеными университета Дьюка (США), пыль в доме стимулирует развитие жировых клеток, а также их ускоренное деление. Результат предсказуем — вес у людей, живущих в пыльных квартирах, ползет вверх.

Ученые объясняют это самим происхождением домашней пыли, большая часть которой представляет собой остатки омертвевшей кожи, ядовитые пары, выделяющиеся из мебели и ковров, грязь с улицы, частички бытовой химии и прочее. И все это влияет на организм. Дети в несколько раз чувствительнее к пыли, так как их иммунитет еще неустойчив.

В борьбе с пылью поможет лишь регулярная уборка, но не доходящая до фанатизма.

2. Отсутствие двери на кухню

Если двери на кухню нет, или же она не закрывается, то запахи еды разносятся по всей квартире, провоцируя появление аппетита, а препятствия, чтобы пойти и взять кусочек чего-нибудь съестного между основными приемами пищи, нет.

Что же делать? Пользуйтесь вытяжкой и проветривайте кухню во время и после готовки.

3. Неправильные тарелки

Тарелки желтого, оранжевого, красного, светло-зеленого и светло-голубого цвета стимулируют аппетит. Поэтому если у вас именно такие тарелки, и они вам нравятся — тщательнее следите за размером порций.

А тем, кто не против заменить свою любимую тарелку, чтобы сбросить вес, можно порекомендовать завести темную тарелку (черную, фиолетовую, темно-синюю, коричневую, серую и т. п.) и лучше квадратную.

4. Легкие шторы в спальне

Если человек плохо спит и не высыпается, то у него возрастает чувство голода, соответственно начинает расти вес. Причем тут легкие шторы? Дело в том, что сквозь легкие шторы легко проникает свет с улицы, а это мешает мелатонину (гормону сна) вырабатываться полноценно.

В спальне должны быть плотные портьеры, тогда вы будете высыпаться, а быстрых вредных углеводов будет хотеться меньше.

Если вам по душе легкие шторы, а плотные "давят" на психику, — установите на окна рулонные светлые шторы из блэкаута — специальной ткани, защищающей от света, даже солнечного. Так и интерьер не изменится, а сон станет глубже и здоровее.

5. Телевизор перед кроватью

В спальне не должно быть телевизора. "Но как же так?! Я всегда хорошо засыпаю под любимый сериальчик!" — скажете вы. Но в действительности работающий телевизор, компьютер и другая техника в спальне плохо действует на качество сна, мозг плохо отдыхает, организм начинает хотеть вредной пищи и вес растет.

Что делать, если телевизор уже висит в спальне? Все просто — перед сном не нужно его смотреть, дайте себе хотя бы полчасика времени без фильмов перед сном. Лучше в это время пообщаться с супругом или почитать книгу.