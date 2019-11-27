Как не спустить все деньги на новогодние подарки

Мы сами в ответе за волшебство, которого ждем в Новогоднюю ночь. Именно поэтому стараемся заранее подготовиться, чтобы всем было хорошо и весело, и никто не остался обиженным.

Раздача новогодних подарков, один из самых приятных ритуалов встречи Нового года, ради которого, собственно, и собираются вместе большие компании. Понятно, что каждый хочет получить что-то необыкновенное и приятное. И подарить тоже хочется то, что порадует человека, создаст атмосферу праздника.

В такой ситуации сложно не поддаться общему безумию в беготне по магазинам и скупании всего, что ярко блестит и переливается всеми цветами радуги, маня и завораживая. Уже потом, дома, перебирая покупки, удивляешься, зачем тете Тане поющий Дед Мороз, а закоренелому холостяку Вите, который в жизни не ставил дома елку, набор разноцветных шариков с символикой Нового года.

Просто маркетологи торговых центров в очередной раз у вас выиграли, заставив приобрести то, что вы совсем не планировали. Особенно обидно, что за эти не совсем нужные предметы вы отвалили кучу денег, поддавшись всеобщему предновогоднему ражу.

Для того, чтобы этого не происходило, следует подойти к выбору подарков разумно и спокойно. Прежде всего, составить список тех, кого бы вы хотели одарить. Затем прикинуть дома, чему эти люди могли бы действительно обрадоваться, просчитать, сколько это может стоить. И, наконец, где требуемое можно купить по приемлемой цене и за короткое время, не убивая на это целый день.

Да, время, это тоже деньги, его нужно ценить. Поэтому идти лучше всего в большие торговые центры, где собран максимальный ассортимент. Лучше всего это сделать не в последние предпраздничные дни, толкаясь у прилавков вместе с такими же опоздавшими и выхватывая из их рук последний залежалый товар.

Конец ноября — начало декабря, самое время для походов по магазинам. Выбор больше, время на обдумывание еще есть, можно посмотреть и прицениться в других местах.

Не игнорируйте онлайн-маркеты, которые существенно экономят время и деньги. Только учтите, что таких продуманных шопоголиков — миллионы. Все они дружно бросятся заказывать подарки в канун Нового года, соответственно, возрастет нагрузка на доставку, которая просто может не успеть привезти покупку до 31 декабря. Будет обидно.

Кстати, на Новый год очень уместны подарки, сделанные своими руками. Особенно, если они предназначены кому-то из близких, которому будет приятно ваше внимание и позитивное настроение, вложенные в их изготовление.

Имейте в виду, в подарке большую роль играет упаковка, она создает дополнительную интригу. Поэтому не экономьте на красивой бумаге и разных снежинках и колокольчиках. Это будет по достоинству оценено получателем.

И наконец последний маленький секретик. Если вы не планируете встречать Новый год с человеком, и планируете вручить ему подарок чуть позже, можете не торопиться с его покупкой. Многие маркеты начнут работать уже с первых чисел января. Как раз ажиотаж спадет, а для вас будет дополнительное развлечение в прогулке по магазинам.