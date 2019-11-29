Как отстоять свои права в супермаркете

Очень часто права покупателей в магазинах нарушают. "Рамблер" рассказывает про спорные случаи в супермаркетах, и о том, как отстоять свои права, если вас пытаются удержать в магазине.

Разбитый товар

Если вы случайно задеваете стеклянную бутылку и она разбивается, вы не обязаны платить за нее. В этом случае ответственность несет магазин, поэтому вы ему ничего не должны. В случае, если вы выронили бутылку из рук, тогда собственник в праве потребовать компенсацию, но только через суд. В обоих случаях сотрудники магазина не имеют права вас задерживать. Если такое происходит, нужно вызывать полицию.

Кража из шкафчика

При входе в каждый магазин стоят железные шкафчики, где покупатели могут оставить свои вещи. Нередки случаи, когда оттуда происходят кражи, так как вещи людей недостаточно хорошо охраняются. Таблички о снятии ответственности с магазина незаконны. В случае кражи магазин должен возместить убытки, в том числе и моральные.

Несоответствие цены

Как часто происходит такое, что на ценнике написано одно, а на кассе товар пробивают по другой цене. У продавцов один ответ: "мы забыли поменять ценник". По закону, ценник считается публичной опертой, поэтому магазин обязан продавать товар по той сумме, которая указана в зале. Сфотографируйте ценник и вызовите администрацию. В случае несогласия можно обратиться в суд.

Просроченный продукт