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Как отстоять свои права в супермаркете 

Рамблер 9 часов назад
Как отстоять свои права в супермаркете
Фото: depositphotos.com
Очень часто права покупателей в магазинах нарушают. "Рамблер" рассказывает про спорные случаи в супермаркетах, и о том, как отстоять свои права, если вас пытаются удержать в магазине.

Разбитый товар

Если вы случайно задеваете стеклянную бутылку и она разбивается, вы не обязаны платить за нее. В этом случае ответственность несет магазин, поэтому вы ему ничего не должны. В случае, если вы выронили бутылку из рук, тогда собственник в праве потребовать компенсацию, но только через суд. В обоих случаях сотрудники магазина не имеют права вас задерживать. Если такое происходит, нужно вызывать полицию.

Кража из шкафчика

При входе в каждый магазин стоят железные шкафчики, где покупатели могут оставить свои вещи. Нередки случаи, когда оттуда происходят кражи, так как вещи людей недостаточно хорошо охраняются. Таблички о снятии ответственности с магазина незаконны. В случае кражи магазин должен возместить убытки, в том числе и моральные.

Несоответствие цены

Как часто происходит такое, что на ценнике написано одно, а на кассе товар пробивают по другой цене. У продавцов один ответ: "мы забыли поменять ценник". По закону, ценник считается публичной опертой, поэтому магазин обязан продавать товар по той сумме, которая указана в зале. Сфотографируйте ценник и вызовите администрацию. В случае несогласия можно обратиться в суд.

Просроченный продукт

Конечно ни один человек не купит товар, у которого кончился срок годности. Очень часто в супермаркетах из-за нарушения условий хранения (при транспортировке, например) продукты портятся. Это касается кисломолочных, замороженных товаров, овощей и фруктов. Если вы купили испорченный продукт, магазин должен поменять его или вернуть вам деньги. Если кассир отказывается это делать, пишите письмо в Роспотребнадзор и обращайтесь в суд.
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Женский форум 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Дом и сад , Роспотребнадзор
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