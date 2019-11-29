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Как не разориться перед Новым годом 

Рамблер 2 часа назад
Как не разориться перед Новым годом
Фото: РИА Новости
Хотя до праздника еще целый месяц, предновогодняя лихорадка постепенно захватывает потребителей. Купить подарки, продумать праздничное меню, выбрать наряд. Часто после предновогодних походов по магазинам семейный бюджет начинает стремиться к нулю. Чтобы избежать ненужных трат, стоит вовремя себя остановить и «включить» разум. Остаться в плюсе, на самом деле, не так сложно, как кажется. «Рамблер» подскажет, как это сделать.

Составьте список

Часто перед праздником магазины на многие товары делают скидки. И вот вы уже подвозите к кассе тележку, доверху забитую продуктами, которые вам, в общем-то, совсем и не нужны. Напишите, что конкретно вам необходимо купить для новогоднего стола, определитесь с подарками и лишь потом отправляйтесь по магазинам. Скидки — это, конечно, чудесно, но часто, покупаясь на сниженную стоимость товара, вы тратите в разы больше.

Не забывайте про скидочные карты

А вот дисконтные карты вам вполне пригодятся. Списать накопленные баллы, оплатив ими часть товаров, перед праздниками вполне разумно.

Покупайте оптом

Попробуйте скооперироваться с друзьями и закупить какие-то товары (продукты, игрушки, украшения и т.п.) вместе. Сэкономить таким образом можно довольно неплохо.

Не тяните до последнего дня

Как правило, в предновогодние дни магазины поднимают цены на самый ходовой товар. Стоит начать закупки хотя бы за пару недель до праздника. Во-первых, в середине декабря чаще всего действуют всевозможные скидки, а во-вторых, народу в торговых центрах еще значительно меньше, особенно в ночные и утренние часы.
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Женский форум1 
Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
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