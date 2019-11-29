Как не разориться перед Новым годом 

Хотя до праздника еще целый месяц, предновогодняя лихорадка постепенно захватывает потребителей. Купить подарки, продумать праздничное меню, выбрать наряд. Часто после предновогодних походов по магазинам семейный бюджет начинает стремиться к нулю. Чтобы избежать ненужных трат, стоит вовремя себя остановить и «включить» разум. Остаться в плюсе, на самом деле, не так сложно, как кажется. «Рамблер» подскажет, как это сделать.
Составьте список
Часто перед праздником магазины на многие товары делают скидки. И вот вы уже подвозите к кассе тележку, доверху забитую продуктами, которые вам, в общем-то, совсем и не нужны. Напишите, что конкретно вам необходимо купить для новогоднего стола, определитесь с подарками и лишь потом отправляйтесь по магазинам. Скидки — это, конечно, чудесно, но часто, покупаясь на сниженную стоимость товара, вы тратите в разы больше.
Не забывайте про скидочные карты
А вот дисконтные карты вам вполне пригодятся. Списать накопленные баллы, оплатив ими часть товаров, перед праздниками вполне разумно.
Покупайте оптом
Попробуйте скооперироваться с друзьями и закупить какие-то товары (продукты, игрушки, украшения и т.п.) вместе. Сэкономить таким образом можно довольно неплохо.
Не тяните до последнего дня
Как правило, в предновогодние дни магазины поднимают цены на самый ходовой товар. Стоит начать закупки хотя бы за пару недель до праздника. Во-первых, в середине декабря чаще всего действуют всевозможные скидки, а во-вторых, народу в торговых центрах еще значительно меньше, особенно в ночные и утренние часы.