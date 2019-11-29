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Развелись — все делим пополам. И долги тоже 

WomanHit.ru 13 часов назад
Развелись — все делим пополам, включая долги
Фото: WomanHit.ru
Адвокат Любовь Киселева рассказала WomanHit.ru о юридических тонкостях раздела имущества бывших супругов, о которых многие забывают или просто не знают
Хотя развод — процедура неприятная, чреватая не только психологическими, но и финансовыми проблемами, но я все же предлагаю обсудить эту процедуру, уделив особое внимание вопросу раздела долговых обязательств супругов, возникших в период брака.
Всем хорошо известно, что в случае развода совместно нажитое имущество делится между супругами поровну. В некоторых случаях суд может отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей и/или одного из супругов. К примеру, супруг, без уважительных причин не получавший дохода, либо допустивший расход общего имущества в ущерб интересам семьи (алкоголь, наркотики, азартные игры) вполне может получить при разделе меньшую долю.
А как поступает суд с задолженностью супругов, разрешая вопрос о разделе имущества?
Общие долги супругов и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи, при разделе имущества распределяются между ними в той же пропорции, что и общее имущество.
Личные долги и обязательства остаются за каждым из супругов и разделу не подлежат.
Общими долгами могут быть признаны долговые обязательства в интересах всей семьи, например, в период брака один из супругов оформил договор займа или кредитный договор для целей покупки квартиры или земельного участка для семьи.
В качестве примера личных долгов каждого из супругов можно привести такие, как: задолженность по уплате алиментов на содержание детей от предыдущего брака, обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу других лиц; долги, возникшие до регистрации брака или хотя и во время брака, но направленные на удовлетворение потребностей только одного супруга.
Личные долги и обязательства не подлежат разделу между супругами в случае раздела совместного имущества и остаются за тем из них, в чьих интересах возникло соответствующее обязательство. По личным обязательствам одного второй супруг не несет ответственности ни принадлежащим ему имуществом, ни долей в общем имуществе супругов при его разделе.
Общим являются долги и обязательства, возникшие как по инициативе обоих супругов, так и по инициативе одного из них, при условии, что все полученное было использовано на общие нужды семьи.
Например, один из супругов заключил с банком кредитный договор на покупку недвижимости, а второй супруг оформил кредит на автомобиль, которые используются всеми членами семьи.
Признание долга общим или личным происходит в том же судебном процессе, в котором осуществляется раздел совместного имущества, при этом бремя доказывания лежит на том супруге, который претендует на распределение долга с отступлением от принципов равенства.
При определении долей в общих долгах по кредитным обязательствам, оформленным только на одного из супругов, суд без предварительного согласия кредитного учреждения не вправе произвести раздел долга или замену должника в договоре с кредитным учреждением, так как изменение условий ранее заключенного договора допускается только по согласованию со всеми участниками этого договора.
Поэтому если банк не выразил своего согласия на внесение изменений в кредитный договор, то суд при разделе кредитного обязательства устанавливает в своем решении, какую часть долга супруг, от имени которого заключен кредитный договор, вправе требовать с другого супруга после исполнения им обязательства перед кредитным учреждением полностью или частично.
Необходимость раздела общего имущества супругов может возникнуть не только при разводе и не только по инициативе одного из них.
Кредитор по личным долгам одного из супругов, если имущества этого супруга недостаточно для удовлетворения требований кредитора, может обратить взыскание на долю в общей собственности супругов, что потребует раздела общего имущества супругов по требованию такого кредитора в судебном порядке.
Взыскания будет обращено на выделенную долю супруга из общего имущества.
Конечно, лучше умножать имущество, а не делить его и спорить.
Но если такая необходимость у вас возникает, то необходимо помнить, что результат судебного спора во много зависит от объема и содержания представленных доказательств в поддержку и обоснование своей позиции.
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