15 ужасных провалов в «Черную пятницу»

Настала пора самого напряженного шоппинга в году — Черная пятница. Многие люди, особенно за рубежом, крайне ответственно подходят к вопросу покупок в это время, и из-за этого не обходится без эксцессов. Мы решили объединить самые смешные и нелепые истории из Reddit о Черной пятнице в одну подборку. Наслаждайтесь. И полегче там на распродажах!

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Пользователь Reddit под ником KnowMatter рассказал, что однажды работал в универмаге Walmart и в Черную пятницу стал свидетелем драки из-за детского велосипеда. Покупатель, победивший в потасовке, победно выехал на отвоеванном велосипеде из магазина, даже не заплатив.

Иногда люди во время распродажи полностью теряют разум. Пользователь Reddit под ником Lineman72T однажды видел пару, которая простояла 14 часов в очереди на морозе, а вышли из магазина они с тележкой, полной полотенец по два доллара. Оно того стоило?

Для кого-то Черная пятница — это событие номер один в году, а вот одна женщина абсолютно забыла, что есть такой день. За неделю до этого у нее был день рождения, и она хотела сходить в магазин, чтобы вернуть несколько подаренных ей маек, которые не подошли. Она не хотела стоять в очереди на возврат и попыталась срезать путь, из-за чего нарвалась на такие неприятности, что даже ее матери было стыдно.

Толпы в магазинах в дни распродажи — тот еще стресс даже на трезвую голову, не говоря уже о случаях, когда приходится пить обезболивающее. Одна девушка додумалась после удаления зуба пойти с сестрами на Черную пятницу, несмотря на распухшее лицо и существенную дозу обезболивающих. В итоге она набрала корзину одежды, которая ей совершенно не подходила.

Черная пятница часто ассоциируется с большими очередями: люди заранее занимают очередь, чтобы первыми попасть на распродажу в магазине, как только она стартует. Один парень стоял в такой очереди на улице, надеясь купить новый телевизор. Когда двери наконец открылись, он скорее побежал в отдел с телевизорами, но, пока добежал, все уже разобрали. Дело в том, что в этот отдел был свой вход с улицы, который парень просто не заметил.

Продавцы, которым довелось работать в Черную пятницу, видели если не все, то многое. Пользователь Reddit под ником Nickdubs рассказал, что, когда он работал в магазине Sam’s Club, видел однажды в Черную пятницу, как пожилая женщина набивала морожеными лобстерами свои штаны, используя их вместо тележки.

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Распродажи в Черную пятницу иногда бывают поистине адскими. Один пользователь Reddit под ником thesilentchief рассказал, что работал продавцом и в Черную пятницу у них в магазине сломался термостат. Внутри стояла жара 35 градусов. Он написал, что работа в таких условиях была максимально похожа на пребывание в аду.

Представьте, что вы целый день стояли в очереди, а потом вам вдруг приспичило в туалет. Пользователь Dave_Versus_Volcano работал в магазине Best Buy. В Черную пятницу очередь завивалась вокруг здания, и все эти люди стояли на кассу. Кто-то пожаловался на ужасную вонь, и тогда стало ясно, что кто-то воспользовался сушильной машиной вместо туалета, потому что уже не мог стоять в еще одной очереди. Наверное, так выглядит безысходность.

Пользователю Reddit под ником maybepants было не впервой работать в Черную пятницу, и он был как никто другой готов к наплыву покупателей. По громкой связи менеджер магазина объявил, что действует специальная скидка 50% на определенную модель цифровых камер. Не успел рассказчик и глазом моргнуть, как к нему явилась целая армия раздраженных покупателей, чтобы доложить, что таких камер в магазине осталось всего четыре штуки.

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Черная пятница в США — поистине легендарное действо. Одна девушка уговорила друзей дежурить у магазина с двух часов ночи, потому что там якобы продавалась какая-то камера, которую она хотела, с большой скидкой. То же самое она сказала своей матери. В итоге оказалось, что никакой камеры не существовало в природе, а девушка просто хотела почувствовать на своей шкуре, что такое Черная пятница.

Пользователь samovolochka работал в магазине Petco и рассказывает, что перед Черной пятницей менеджер собрал продавцов и заявил: «В прошлом году перед магазином выстроилась очередь из пяти-семи покупателей. Нам надо быть готовыми!» Действительно, надо было подготовиться как следует…

Пользователь Psyquonaut стал свидетелем женской драки за парфюм в магазине Ulta. Одна из женщин бешено визжала и набрызгала духами в глаза менеджеру, который с тех пор навсегда уволился из торговли.

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Пользователь HaberdasherA рассказывает, что однажды перед дверями магазина была огромная очередь, кто-то сзади подумал, что магазин уже открылся, и начал толкаться. Те, кто стоял впереди, оказались зажаты между дверями и толпой. До какого только безумия не доводят распродажи!

Не все в курсе Черной пятницы, и у некоторых людей огромные толпы в магазинах в этот день вызывают недоумение. Пользователь The_Dingman работал в магазине техники