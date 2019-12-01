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Как постирать пододеяльник, чтобы внутрь не попадали другие вещи 

SM News 9 часов назад
Как стирать пододеяльник, чтобы туда не попали вещи
Фото: SM News
Секрет, который поможет отстирать пододеяльник быстро и просто.

Вещи внутри пододеяльника? Распространенная проблема

Чтобы постирать пододеяльник, нам нужно потратить огромное количество времени. Обычно мы забрасываем его в стиральную машинку вместе с другими вещами и нередко обнаруживаем, что они попадают внутрь пододеяльника. Чем это может грозить?
Во-первых, другая одежда может не простираться вовсе, и нам придется повторить эту процедуру дважды.
Во-вторых, это плохо сказывается на работе стиральной машинки, так как центрифуга начинает работать с двойной, а то и с тройной силой. В этой статье мы расскажем несколько хитростей и подскажем, как «справиться» с пододеяльником.

Небольшая хитрость

Поделимся маленьким секретом, который поможет вам в дальнейшем. Возьмите пододеяльник за «окошко», а затем растяните его.
Сделайте своеобразную гармошку (как показано на фотографии ниже).
SM News
Когда вы собрали пододеяльник в гармошку, возьмите ненужную резинку и сделайте бантик. Если вы не нашли резинку, то можете завязать веревкой. Главное — завяжите покрепче, чтобы во время стирки ничего не развязалось.
Получилась вот такая симпатичная розочка (на фото ниже).
SM News
Остался последний шаг. «Закутайте розочку» и после этого положите вещь в стирку. Теперь вы можете спокойно доложить остальные вещи и не боятся, что они попадут внутрь. Все вещи простираются хорошо, и вам не придется, как раньше, стирать пододеяльник отдельно от остальных вещей. После стирки снимите «розочку» и тщательно просушите вещь.
Кстати, я знаю некоторых людей, которые перед стиркой специально зашивают пододеяльник, чтобы внутрь не попала другая одежда. Согласитесь, что это займет много времени, да это и нецелесообразно вовсе.
Надеюсь, что этот полезный совет помог вам! Примените этот лайфхак при следующей стирке и убедитесь на личном опыте, что постирать пододеяльник — это не так уж и сложно.
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