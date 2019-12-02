Психолог советует не украшать елку до 31 декабря

Психолог посоветовала отложить украшение елки до 31 декабря

Украшение елки лучше отложить до конца декабря. Это поможет вернуть нужное настроение и поддержать его. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на психолога ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталью Болдыреву.

Она пояснила, что украшение елки в конце декабря поможет не растерять праздничное настроение перед наступающим праздником. Психолог отметила, что для поднятия настроения можно украсить некоторые вещи и заранее, однако ритуалы оставить именно на 31 декабря.

"Елку лучше наряжать в самый канун Нового года, создавая тем самым нужное предвкушение. Если она уже была наряжена заранее, приберегите на 31 декабря гирлянды или какие-то другие знаковые украшения", — сказала Болдырева.

Кроме того, она посоветовала заранее позаботиться о подарках для близких. По ее мнению, мысли о выборе подарка создают предвкушение праздника. А для более насыщенного чувства приближающегося Нового года она рекомендовала вспомнить свои достижения за уходящий год.

"Чтобы еще больше усилить новогоднее настроение, можно начать подводить некоторые итоги уходящего года, вспомнив даже самые небольшие свои достижения. Лучше все это записывать, например, в виде рейтинга по значимости", — заключила психолог.

Ранее астрологи посоветовали встречать новогоднюю ночь в нарядах металлических оттенков, поскольку предстоящий 2020 год пройдет под знаком металлической крысы.

Горожанам также посоветовали не стесняться и загадывать желания. По словам астрологов, в праздничную ночь множество людей находится в радостном и приподнятом настроении, это придает силы загаданному желанию и приводит к его исполнению.

При этом астролог Элеонора Гинзбург рекомендовала не ограничивать себя в еде на праздничном столе. По ее словам, должны быть фрукты, овощи и травы, а также несколько блюд из зерновых продуктов.