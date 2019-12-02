Психолог объяснила, почему не следует украшать елку до 31 декабря

Украшение елки следует отложить до конца декабря. Это поможет вернуть необходимое праздничное настроение и поддержать его. Об этом СМИ рассказала психолог ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталья Болдырева

Эксперт объяснила, что это поможет не растерять праздничное настроение до Нового года, а позволит прочувствовать его прямо перед праздником. Психолог считает, что некоторые приготовления и украшения можно сделать заранее, однако именно елку лучше украшать 31-го.

"Елку лучше наряжать в самый канун Нового года, создавая тем самым нужное предвкушение. Если она уже была наряжена заранее, приберегите на 31 декабря гирлянды или какие-то другие знаковые украшения", — объяснила Болдырева.

Кроме того, эксперт посоветовала заранее выбирать подарки для близких, потому что этот процесс приносит нам необходимое предвкушение праздника. Также психолог рекомендует вспомнить свои достижения в уходящем году.