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Психолог объяснила, почему не следует украшать елку до 31 декабря 

Рамблер 32 минуты назад
Украшение елки следует отложить до конца декабря. Это поможет вернуть необходимое праздничное настроение и поддержать его. Об этом СМИ рассказала психолог ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталья Болдырева.
Эксперт объяснила, что это поможет не растерять праздничное настроение до Нового года, а позволит прочувствовать его прямо перед праздником. Психолог считает, что некоторые приготовления и украшения можно сделать заранее, однако именно елку лучше украшать 31-го.
"Елку лучше наряжать в самый канун Нового года, создавая тем самым нужное предвкушение. Если она уже была наряжена заранее, приберегите на 31 декабря гирлянды или какие-то другие знаковые украшения", — объяснила Болдырева.
Кроме того, эксперт посоветовала заранее выбирать подарки для близких, потому что этот процесс приносит нам необходимое предвкушение праздника. Также психолог рекомендует вспомнить свои достижения в уходящем году.
"Чтобы еще больше усилить новогоднее настроение, можно начать подводить некоторые итоги уходящего года, вспомнив даже самые небольшие свои достижения. Лучше все это записывать, например, в виде рейтинга по значимости", — отметила психолог.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие подарки россияне планируют приобрести к Новому году.
Женский форум2 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Дом и сад , Видео , Наталья Болдырева
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