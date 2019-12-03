Россияне рассказали о бесполезных подарках на работе

Россияне рассказали о бесполезных корпоративных подарках

Россияне назвали сувениры, алкоголь и косметику в числе самых бесполезных новогодних подарков от компании, а среди самых необычных респонденты вспомнили бочку меда, цемент и копченого гуся, показало исследование платформы " Mail.ru для бизнеса", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным исследования, новогодние подарки от компании получают 74% россиян.

В этом году самым популярными подарками будут конфеты (34%), сувениры (21%), деньги (21%) и подарочные сертификаты (20%). Реже всего будут дарить алкоголь, косметику и парфюмерию, билеты в театр и книги. Большинство опрошенных (73%) сказали, что планируют потратить на подарки в среднем до 20 тысяч рублей.

Говоря о выборе подарков для партнеров, респонденты отметили, что поздравительный набор будет состоять из сувениров (37%), конфет (37%) и алкоголя (28%). Бюджет на эту статью расходов для 60% опрошенных также составит до 20 тысяч рублей.

В ходе исследования респондентов попросили выбрать самые полезные и бесполезные корпоративные подарки к Новому году. Полезными россияне посчитали подарочные сертификаты (33%), деньги (30%), электронику или гаджеты (19%), билеты на концерт или в театр (19%), а также сертификаты на путешествия (17%).

Самыми бесполезными подарками респонденты назвали сувениры (33%), алкоголь (30%), косметику или парфюмерию (28%), фрукты (25%) и конфеты (24%). Говоря о необычных подарках от партнеров и коллег, респонденты назвали плед, рулетку, бочку меда, цемент, грелку, петарды, кубик Рубика, надувной матрас и копченого гуся.

В исследовании приняли участие 1,32 тысячи представителей компаний среднего и малого бизнеса на платформе "Mail.ru для бизнеса".