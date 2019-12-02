8 способов меньше платить за ЖКУ

Хочется экономить на коммунальных услугах, особенно зимой, когда счета за электричество и отопление стремительно растут вверх. Чтобы квитанции ЖКХ вас не огорчали, мы подобрали несколько полезных советов, как меньше расходовать свет, тепло и воду.

Поставьте энергосберегающие лампы

Зимой вы пользуетесь искусственным освещением чаще и дольше, поэтому все лампочки в доме следует заменить на энергосберегающие. Они стоят дороже обычных ламп накаливания, зато служат намного дольше — до восьми лет, а главное — экономят электроэнергию.

Точечное освещение вместо люстры

Несколько точечных световых приборов потребляют намного меньше электричества, чем одна люстра. Грамотно распланируйте освещение в комнатах, установите торшеры, бра и ночники в ключевых точках помещения.

Установите многотарифные счетчики

Если днем вы редко бываете дома и пользуетесь электроприборами в основном в период с 23:00 до 7:00, то вам просто необходим многотарифный счетчик, который рассчитывает стоимость потребляемой электроэнергии в зависимости от времени суток. Ночной тариф на электричество в 3–4 раза ниже, чем дневной, так что экономия очевидна.

Используйте экономичную бытовую технику

При выборе холодильника, посудомоечной машины и другой техники обращайте внимание на класс энергопотребления. Наиболее экономичные электроприборы, которые помогают избежать перерасхода электричества, имеют классы «А», «А+» и «А++».

Регулируйте температуру радиаторов отопления

Для этого установите на радиаторы термоголовки. Прибавляйте или убавляйте интенсивность обогрева комнаты в зависимости от температуры за окном. Зимой иногда бывают оттепели, и нет смысла впустую греть помещение. Сбавьте температуру хотя бы на два градуса, и это уже заметно отразится на счетах за отопление.

Попробуйте такой лайфхак: поместите за радиаторы отражающую фольгу, которая поможет направить тепло в комнату, а не на холодную стену.

Стирайте вещи в режиме «экспресс-стирка»

Чтобы сэкономить и воду, и электричество, загружайте стиральную машину по максимуму и выбирайте самую быструю программу, когда это возможно. Данное правило касается и посудомоечной машины: не запускайте ее до полной загрузки. Так затраты на воду и электроэнергию сократятся в два раза.

Установите индукционные варочные панели

Индукционная плита намного экономичнее обычной электроплиты, потому что нагревает непосредственно посуду, а не конфорку и воздух вокруг. Вы сможете вскипятить два литра воды за несколько минут, не допуская перерасхода тепла.

Если же на кухне стоит электроплита, чтобы сэкономить киловатты, выключайте ее за пять минут до окончания приготовления блюда. Всегда используйте кастрюли и сковородки, подходящие по размеру конфорке, иначе вы потратите до 50 процентов электроэнергии впустую.

Логично, что чем быстрее нагреется посуда, тем меньше потратится энергии. Поэтому вместо стальной или чугунной посуды лучше использовать стеклянную и керамическую.

Предотвратите «утечку» тепла

Проверьте входную дверь и окна на наличие щелей. Даже пластиковые стеклопакеты со временем могут потерять герметичность — уплотнитель грубеет, а монтажная пена высыхает. Найдите места, откуда сквозит, и заделайте щели с помощью герметика или самоклеящейся ленты.