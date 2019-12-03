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Россияне назвали бесполезные корпоративные подарки 

Рамблер 28 минут назад
Россияне назвали самые бесполезные подарки
Фото: depositphotos.com
Около 74% россиян получает подарки от работодателя. Однако далеко не все презенты приносят людям радость. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного на платформе "Mail.ru для бизнеса". На первом месте в антирейтинге подарков оказались сувениры, им не рады 33% россиян, алкоголь не вызывает восторга у 30% опрошенных, косметика и парфюмерия раздражает 28% участников, а фрукты и конфеты не нужны 25% и 24% людей, соответственно.
К полезным подаркам россияне причислили подарочные сертификаты, их выбрали 33%опрошенных, на втором месте — деньги, от которых не отказались бы 30% людей, третье место делят электроника и гаджеты (19%) и билеты на концерт или в театр (19%), замыкают список сертификаты на путешествия, от которых не отказались бы 17% опрошенных.
Ранее "Рамблер" писал о том, какие подарки готовят россияне на Новый год.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Дом и сад , Mail.ru Group
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