Россияне назвали самые бесполезные подарки

Россияне назвали бесполезные корпоративные подарки

Около 74% россиян получает подарки от работодателя. Однако далеко не все презенты приносят людям радость. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного на платформе " Mail.ru для бизнеса". На первом месте в антирейтинге подарков оказались сувениры, им не рады 33% россиян, алкоголь не вызывает восторга у 30% опрошенных, косметика и парфюмерия раздражает 28% участников, а фрукты и конфеты не нужны 25% и 24% людей, соответственно.

К полезным подаркам россияне причислили подарочные сертификаты, их выбрали 33%опрошенных, на втором месте — деньги, от которых не отказались бы 30% людей, третье место делят электроника и гаджеты (19%) и билеты на концерт или в театр (19%), замыкают список сертификаты на путешествия, от которых не отказались бы 17% опрошенных.