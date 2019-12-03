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Россиянин предложил всем желающим бесплатно пожить в квартире назло соседям 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Россиянин сдал комнату, чтобы позлить соседей
Фото: Avito
Житель Екатеринбурга задумал сдать принадлежащую ему комнату в коммунальной квартире за ноль рублей в месяц, при этом он не планирует взимать с арендаторов даже плату за услуги ЖКХ. Описание помещения размещено в базе Avito, в нем собственник крайне нелестно отзывается о проживающих в соседних комнатах людях.
Как следует из объявления, комната, расположенная в двухэтажном доме в Железнодорожном районе Екатеринбурга, сдается на два месяца. Общая площадь помещения — 16 квадратных метров. В нем есть шкаф для одежды, стеллаж, диван, стол, холодильник и небольшой телевизор.
«Арендная и коммунальные услуги — оплата ноль рублей в месяц», — подчеркивает автор описания.
Он также указывает, что комната сдается всем желающим, но минимальное количество арендаторов — два человека, «желательно с подвязанным языком». Хозяин нецензурно отзывается о соседях: по его словам, один из них — черный риелтор, а другая — женщина, находящаяся на содержании любовников. «На фото — соседи, гниды», — резюмирует собственник.
Ранее, в ноябре, были названы города России с дешевыми съемными комнатами. Рейтинг возглавили Новокузнецк, Пенза, Курск, Саранск и Чита, где за аренду в среднем платят не больше 5 тысяч рублей в месяц. Самые дорогие комнаты для найма — в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сургуте и Сочи. Средний ценовой диапазон здесь колеблется от 11,5 тысячи до 17,8 тысячи рублей в месяц.
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