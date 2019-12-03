Эксперты узнали стоимость новогоднего застолья

Выяснилось, какую сумму в среднем планируют потратить россияне на покупку угощений к новогоднему столу. Исследование провела компания Nielsen в разных форматах — онлайн-интервью, сопроводительные покупки, интервью в магазинах — результаты приводит РИА Новости.

По данным исследования, российские покупатели собираются потратить около 10 тысяч рублей на продукты к новогоднему празднику. Примерно каждый седьмой (68%) проведут этот вечер в домашней обстановке, из них почти 85% будут готовить праздничный ужин самостоятельно.

Чаще всего к празднику берут фрукты и овощи (93%), сыр (89%), свежее мясо, птица и рыба (87%), мясные продукты (81%). Среди спиртных напитков лидируют шампанское и игристые вина, они появятся на столе у 84% опрошенных, вино собираются купить 59% респондентов, водку — 40%. Безалкогольные напитки также будут на столах у россиян, фруктовые соки возьмут 77% опрошенных, газировку — 50% и минеральную воду — 44%.