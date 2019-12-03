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Эксперты узнали стоимость новогоднего застолья 

Рамблер 6 часов назад
Эксперты узнали стоимость новогоднего застолья
Фото: depositphotos.com
Выяснилось, какую сумму в среднем планируют потратить россияне на покупку угощений к новогоднему столу. Исследование провела компания Nielsen в разных форматах — онлайн-интервью, сопроводительные покупки, интервью в магазинах — результаты приводит РИА Новости.
По данным исследования, российские покупатели собираются потратить около 10 тысяч рублей на продукты к новогоднему празднику. Примерно каждый седьмой (68%) проведут этот вечер в домашней обстановке, из них почти 85% будут готовить праздничный ужин самостоятельно.
Чаще всего к празднику берут фрукты и овощи (93%), сыр (89%), свежее мясо, птица и рыба (87%), мясные продукты (81%). Среди спиртных напитков лидируют шампанское и игристые вина, они появятся на столе у 84% опрошенных, вино собираются купить 59% респондентов, водку — 40%. Безалкогольные напитки также будут на столах у россиян, фруктовые соки возьмут 77% опрошенных, газировку — 50% и минеральную воду — 44%.
Ранее "Рамблер" писал, куда россияне отправятся на Новый год.
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Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Дом и сад , Новогодний стол , РИА Новости
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