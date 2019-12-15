Почему я не выбрасываю кожуру от банана

В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читательниц. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.

Съев банан, мы даже не задумываемся о том, насколько его кожура может быть полезной для нас.

Чистая посуда

Если ваши столовые приборы преимущественно сделаны из серебра, банановая кожура поможет вернуть им первоначальный блеск и восстановить цвет набора. Достаточно протереть мягкой стороной кожуры ложки, вилки и тарелки. Благодаря фруктовым кислотам, эффект вы сможете заметить в течение нескольких минут.

Блестящие ботинки

Если в вашем доме не нашлось специального крема для обуви, не переживайте. Кожура вернет прежний лоск вашим туфлям и сделает кожу более мягкой и эластичной. И опять в ход пойдет внутренняя сторона банана. Для закрепления эффекта можно пройтись после шерстяной тряпкой, это поможет отшлифовать поверхность.

Зеленые растения

С приходом сезонных холодов, внешний вид комнатных растений значительно ухудшается. Для того, чтобы любимый фикус не потерял свой насыщенный зеленый цвет, просто протрите листья растения мягкой стороной кожуры. Такая процедура защитит растения от пыли и грязи, а заодно подпитает их и придаст блеск. Стоит отметить, что банан подойдет для фикусов, монстер, калатей и кротонов.

Голливудская улыбка

Вам больше не потребуется дополнительное посещение стоматолога. Попробуйте использовать кожуру после чистки зубов. Просто протрите мягкой стороной зубы и понаблюдайте за эффектом. Плюс ко всему вы сможете предотвратить появление кариеса, если будете регулярно использовать банановую кожуру. Это связано тем, что в банане содержится большое количество минералов.

Бархатные ручки

Чаще всего многие люди страдают от того, что зимой их кожа становится сухой, потрескавшейся и обветренной. Не все современные косметические средства могут справиться с этой проблемой, как кожура от банана. После душа протрите распаренную кожу мягкой стороной кожуры и не смывайте. Если у вас осталась мякоть банана, добавьте ее в увлажняющий крем для рук. Чтобы средство не испортилось, можно добавить каплю абрикосового масла.

Густые волосы

Нарежьте банановую кожуру на небольшие кусочки и смешайте их с шампунем или кондиционером прям в бутылке. Такая смесь поможет укрепить ваши волосы и добавит объема и густоты. Многие диетологи отмечают, что именно банановая кожура ценится улучшением роста волос.