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Зачем я кладу дольку картофеля в обувь 

Рамблер 5 часов назад
Зачем я кладу дольку картофеля в обувь
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Сегодня в разных магазинах можно найти много моделей обуви из натуральной кожи. Есть туфли на любой вкус, но вот с размером можно прогадать. Иногда люди меряют обувь в спешке или с утра, когда ноги еще не устали. Дома получается так, что ботинки или новые туфли жмут. Бывает и такое, что нужна пара продается по скидке, а размер немного мал, но через время ботинки не разнашиваются.
Для того, чтобы обувь была в пору, я использую картофель. Этой хитростью пользовались многие советские женщины, когда туфли из натуральной кожи нужного размера были редкостью. Для этого вам понадобится одна долька сырого картофеля. Очистите ее от кожуры и промойте, а после заверните в бумажное полотенце, также подойдет туалетная бумага. Главное, заворачивать нужно в один слой, чтобы влага могла проникнуть в обувь.
После этого вложите завернутую дольку в носок обуви и оставьте там на ночь. Туфли или ботинки заверните в пакет. Дело в том, что в картофеле достаточно влаги, которая смягчает и делает кожу более эластичной. Также долька может устранить неприятный запах.
Видео дня. Картошка, которая может отравить
Женский форум 9 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Дом и сад
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