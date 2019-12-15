Почему я стираю вещи с черным перцем

В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читательниц. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.

В Сети можно найти немало советов о том, как сохранить ослепительную белизну постельного белья и вещей. Однако цветные и темные вещи после многократных стирок также становятся тусклыми и несвежими.

Стильный черный цвет выцветает до пыльного темно-серого. Естественно, это портит внешний вид одежды, которая покупается не на один сезон.

Мне в таком случае помогает черный перец, всего одна чайная ложка. Я засыпаю ее в отделение лотка для кондиционера.

Перец действует как своеобразный скраб, отлично удаляя налет, который и придает черным и ярким вещам ветхий и невыразительный вид. Чтобы полностью удалить остатки моющего средства или порошка, нужно очень тщательно и долго полоскать вещи, но перец помогает сделать это гораздо быстрее.

При этом он гораздо дешевле специального средства для этих целей и позволяет сэкономить без потери эффекта. Яркий и сочный цвет одежды обеспечит ей свежий вид на несколько лет.