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Почему я стираю вещи с черным перцем 

Рамблер 5 часов назад
Почему я стираю вещи с черным перцем
Фото: Pixabay
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читательниц. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
В Сети можно найти немало советов о том, как сохранить ослепительную белизну постельного белья и вещей. Однако цветные и темные вещи после многократных стирок также становятся тусклыми и несвежими.
Стильный черный цвет выцветает до пыльного темно-серого. Естественно, это портит внешний вид одежды, которая покупается не на один сезон.
Мне в таком случае помогает черный перец, всего одна чайная ложка. Я засыпаю ее в отделение лотка для кондиционера.
Перец действует как своеобразный скраб, отлично удаляя налет, который и придает черным и ярким вещам ветхий и невыразительный вид. Чтобы полностью удалить остатки моющего средства или порошка, нужно очень тщательно и долго полоскать вещи, но перец помогает сделать это гораздо быстрее.
При этом он гораздо дешевле специального средства для этих целей и позволяет сэкономить без потери эффекта. Яркий и сочный цвет одежды обеспечит ей свежий вид на несколько лет.
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Женский форум 2 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Дом и сад
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