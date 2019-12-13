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Уникальное свойство лаврового листа 

SM News 3 часа назад
Уникальное свойство лаврового листа
Фото: SM News
Где еще можно применить лавровый лист, кроме кухни.

Очищаем воздух в квартире

Это растение, на первый взгляд, ничем не примечательно, но оно способно очистить помещение от посторонних запахов всего за десять минут. Для этой процедуры понадобятся несколько лавровых листьев и спички. Поджигаем растение и оставляем догорать в комнате на блюдце.

Как это работает

Лавровый лист имеет в своем составе цинеол, который отлично прочищает дыхательные пути. Именно поэтому после его использования создается впечатление, что дышать в квартире стало намного легче. Эту хитрость заметили еще в древнем Риме, отметив для себя, что догоревший лавровый лист оставляет ненавязчивый, слегка уловимый аромат.
Свежий запах в доме и легкий аромат пряности положительно влияют на наш организм: это запускает в нашем теле выработку эндорфина, который отвечает за хорошее настроение. Такой положительный настрой — то, что нужно после тяжелого рабочего дня.
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Теги:
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