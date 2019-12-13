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Как воры отслеживают квартиры 

SM News 4 часа назад
Как воры отслеживают квартиры
Фото: SM News
Что нужно знать, чтобы обезопасить свое жилище.

Как работают воры

У грабителей существует четко отработанная схема: они грабят квартиры в определенное время, а слежку за выгодными квартирами устраивают организованно и группами. Чтобы хозяин не заподозрил неладное, воры используют специальные метки, которые могут расшифровать только участники банды. Хозяева же, в большинстве случаев, не обращают на непонятные символы никакого внимания.
Зная статистику, можно отметить, что около девяноста процентов всех краж осуществляются днем, когда большинство жителей из соседних квартир или домов находятся на работе. Самое любимое время воров — с двенадцати дня до четырех часов вечера. Еще одной отличительной особенностью грабителей является то, что они совершенно не брезгуют. Они могут осматривать мусор, чтобы понять, как живут и питаются обитатели квартиры или дома. Это еще одна возможность узнать хозяев получше: в мусорном пакете может сохраниться чек из магазина, в котором указана сумма покупки и время посещения.

Процесс ограбления

Работают грабители щепетильно, предварительно осмотрев всю территорию и обойдя ее несколько раз. Они могут звонить в домофон, проверяя наличие хозяев в доме или бросать камешки в окна с той же целью. На дверь воры крепят специальные метки, которые не заметны для необученных людей. Это своего рода пособие для грабителей, когда человек покидает квартиру и когда возвращаются. Обращайте внимание на любую мелочь, это сохранит целостность вашей квартиры.
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