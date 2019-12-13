Как цвет постельного белья влияет на вашу жизнь

Окружающие нас цвета во многом влияют на нас в повседневной жизни. Так же, немаловажен и цвет постельного белья.

Любители классики предпочитают белый цвет — цвет чистого листа, умиротворения. При засыпании этот цвет заберет всю негативную энергию.

То же можно сказать и про голубой и розовый пастельные оттенки — они способствуют расслаблению организма. Розовый считается цветом нежности, а голубой благоприятно влияет на психику организма, а также положительно сказывается во время лечения верхних дыхательных путей.

Серый цвет не рекомендован людям, склонным к депрессии и апатии. Так же, как и коричневые оттенки — для людей, переживающих нервное напряжение, частую бессонницу этот цвет противопоказан.

Для того, чтобы просыпаться с хорошим настроением, врачи советуют использовать оранжевое постельное белье: оно благотворно влияет на энергетический уровень, позитивно сказывается на организме и помогает справится с унынием.

Красный — цвет страсти и огня, отлично подходит энергичным, эмоциональным людям. Он нормализует давление и возбуждает организм на физиологическом уровне.

Синий цвет — понижает давление, помогает расслабиться, нормализует сон. Считается цветом умиротворения и спокойствия. Подходит для тех, кто сильно устает.

Любители зеленого цвета — цвета жизни, часто очень активные и им придутся по вкусу зеленые оттенки постельного белья. Однако, людей, которые страдают различными видами невроза, этот цвет будет угнетать. Ведь когда человек обеспокоен чем-то в течение всего дня, ему не пойдет на пользу такой «активный» цвет во время сна.