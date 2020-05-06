Зачем я добавляю соль в воду для мытья полов 

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Этой домашней хитрости еще в подростковом возрасте меня научила бабушка и с тех пор я мою полы только с солью. Зачем она нужна, спросите вы? Объясняю.

Прежде всего соляной раствор отлично отмывает любые пятна с ламината и паркета: побелка, следы пищи или напитков, лак для ногтей… со всем этим соль справляется на ура!

К тому же раствор из соли и воды безопасен для питомцев, в отличие от всей химии, которая продается в магазинах. У меня дома аж четыре четвероногих, поэтому этот момент для меня крайне важен. Соль для животных абсолютно безвредна, и вдобавок к этому она помогает избавиться от неприятного запаха в доме. Абсолютно универсальное средство!

Некоторые подруги пытались убедить меня в том, что соль повреждает напольное покрытие, но я с ними совершенно не согласна. Убираюсь так всю жизнь, и всегда все было в порядке. Главное не перебарщивать с солью и не проводить влажную уборку несколько раз на дню. И будет вам счастье.