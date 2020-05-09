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Что на самом деле нужно хранить в дверце холодильника 

Ангелина Ордовская 1 час назад
Что нужно хранить в дверце холодильника
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что в дверцах холодильника можно разместить не так уж много еды, зачастую мы набиваем их до отказа. И даже не подозреваем о том, для каких продуктов на самом деле предназначены дверцы холодильника. О некоторых из них расскажет "Рамблер".

Небольшие консервы

Продукты, расположенные в дверце холодильника, постоянно испытывают перепады температур, из-за чего могут испортиться. К счастью, консервам это не грозит, поэтому если они небольшого размера, смело размещайте их в дверце.

Вода

Самый низ дверцы идеально подходит для того, чтобы расположить в нем бутылки с водой. Главное, чтобы бутылки были небольшого размера и не слишком тяжелые.

Сливочное масло

Если вы каждое утро подаете на стол масло, вполне разумно хранить его в дверце, ведь она — самая теплая часть холодильника. Масло не испортится, но при этом будет достаточно мягким, чтобы его можно было сразу намазать на хлеб.
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