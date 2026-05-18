Хотите, чтоб ваша кошка всегда оставалась котенком? Топ-7 пород самых маленьких кошек

Котята быстро вырастают, но некоторые породы сохраняют миниатюрный размер и во взрослом возрасте. Собрали семь самых маленьких кошек — от сингапурской до двэльфа — и коротко объяснили, чем они отличаются по внешности и характеру.

Нам всем нравится иметь милого маленького котенка, и, когда смотришь, как он резвится, проносится мысль: «как жаль что он вырастит». А что, если бы он остался таким крошечными навсегда?

К счастью, есть некоторые породы кошек, которые сохраняют свои небольшие размеры даже во взрослом возрасте. Топ-7 таких котов мы представим в этой подборке. Также, стоит помнить, выбирая миниатюрное животное – самки всегда меньше самцов.

Сингапурская

Пожалуй, это самые маленькие коты, которых можно завести дома. Наиболее крупные взрослые особи не достигают даже 3 кг. Они отличаются задорным дружелюбным характером и с трудом высиживают на месте. Отличный вариант для семьи с детьми.

Манчкин

Эти кошки маленькие из-за мутации гена - их ноги короче, чем обычно. Их тела среднего размера, но плечи максимально приближены к земле, что делает их одной из самых низких пород. Манчкины на удивление проворны, и хотя они не умеют прыгать как более крупные кошки. В скорости передвижения они им не проигрывают.

Ламбкин

Милые пушистые комочки с волнистой шерсткой и короткими лапками. Кошки этой породы никогда «не взрослеют» и даже в возрасте выглядят как котята. Это редкая порода, которая сегодня все еще находится в разработке. Кошки отличаются средними показателями болтливости и активности, умеренно послушны.

Бамбино

Эта экспериментальная порода, выведенная только в 2005 году, - помесь манчкина и сфинкса. Отличается отсутствием шерсти и короткими лапками. Котята миниатюрные, послушные. Из-за особенностей своей комплекции, бамбино самостоятельно не может влезать на стул или диван, поэтому для них делают специальные лесенки, чтобы питомец мог взобраться куда пожелает.

Корниш Рекс

Кошки Cornish Rex - это небольшая порода, которая наиболее известна своей необычной шерстью. Они обладают только «пуховыми» волосами, которые составляют подшерсток нормальной кошки, поэтому они невероятно мягкие и обладают гипоаллергенными свойствами.

Девон Рекс

Девоны очень мягкие на ощупь и довольно милые низкорослые кошки. Самцы этой породы редко достигают 3 кг, самки же еще меньше. Это игривые животные, которые отлично уживаются с детьми и обладают добродушным характером.

Двэльф (двельф)

Это милое создание, число которых по миру составляет всего несколько десятков, результат скрещивания сфинкса, манчкина и американского керла. У кошки забавные торчащие ушки с загнутыми назад кончиками и полное отсутствие шерстки. Двельфы обладают своеобразным характером – они довольно обидчивы и при малейшем «несогласии» с ними прячутся в укромное место и долгое время не выходят. Обиды эти кошки способны хранить на протяжении всей жизни.