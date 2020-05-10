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Какие цветы нельзя ставить в квартире 

Анастасия Иванова 32 минуты назад
Какие цветы нельзя ставить в квартире
Фото: depositphotos.com
Принято считать, что чем больше в квартире растений, тем лучше. Они создают уют и улучшают качество воздуха. Однако подоконник в цветах — не всегда хорошо. Некоторые растения могут быть опасны для здоровья. «Рамблер» рассказывает, какие цветы нельзя покупать в квартиру.

Монстера

Монстера — это тропическое растение с крупными листьями. Цветок может вырастать до нескольких метров в длину. Его часто ставят в общественных местах. Однако выращивать монстеру в квартире не стоит. Сок растения при попадании на кожу вызывает ожоги и может привести к расстройству пищеварительной системы. Цветок опасен для домашних животных, любящих пожевать листья.

Олеандр

Олеандр привлекает флористов яркими розовыми цветками. В природе он растет в теплом климате. Например, много олеандра можно увидеть в Крыму. Но красивое с виду растение на самом деле ядовитое. Запах цветущего растения провоцирует головокружения и может стать причиной плохого самочувствия. Сок олеандра тоже опасен для здоровья. Если ваш домашний питомец надкусит растение, это вызовет у него сильные колики и рвоту.

Диффенбахия

Это растение нередко встречается в квартирах. Оно сокращает количество пыли и контролирует влажность. Однако сок диффенбахии ядовит для людей и животных. Если он попадет на кожу, на ней могут образоваться язвы. При попадании на слизистые сок растения может привести к временной слепоте и отекам. Если животные или маленькие дети решат попробовать диффенбахию на вкус, это может привести к серьезному отравлению и даже анафилактическому шоку.
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