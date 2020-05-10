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Зачем я лью в раковину подсолнечное масло 

Александра Нечаева 4 часа назад
Зачем я лью в раковину подсолнечное масло
Фото: Depositphotos
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Всем известно, что выливать даже остатки подсолнечного масла после приготовления еды в канализацию специалисты не рекомендуют. Но иногда я нарушаю это правило и сознательно лью в раковину вязкую жидкость. Зачем я это делаю, рассказываю читателям «Рамблера».
Однажды, после долгого отсутствия приехав на дачу, меня ждал не слишком приятный сюрприз: открыв дверь дома я почувствовала ужасно неприятный запах. После осмотра всех комнат стало понятно, что пахнет из сливного отверстия раковины на кухне. Разумеется, сразу же были открыты все окна с надеждой на то, что «аромат» выветрится. Но оказалось, что избавиться от него не так-то и просто.
Вечером, пожаловавшись на проблему соседям, я получила от мужа соседки прекрасный совет, которым теперь довольно часто пользуюсь. Оказалось, что неприятный запах возник из-за скопившихся в сифоне под раковиной пищевых отходов, жира и других попавших в него мелочей. Всем наверняка известно, что чистить сифон нужно регулярно, но, признайтесь, лично вы делаете это? Чаще всего мы вспоминаем о том, что сифон нужно почистить в момент, когда в раковине ухудшается слив воды или начинает появляться неприятный запах из раковины.
Кстати, проблема запаха может до определенного момента никак себя не проявлять: ведь вы пользуетесь раковиной в ванной или кухне регулярно, а значит, грязь, собирающаяся в сифоне, затапливается водой. Но если вы перестанете пользоваться раковиной, через некоторое время вода в сифоне высохнет, а отложения в нем начнут разносить неприятные запахи по всему дому.
Если вам необходимо уехать из дома на длительный срок, сифон перед отъездом лучше очистить. Но если вы не можете этого сделать или не хотите тратить на это время, можно воспользоваться способом, который и подсказал мне сосед по даче.
Перед тем как покинуть жилище, налейте в сливное отверстие раковины немного подсолнечного масла. Оно, обволакивая все скопившиеся в сифоне отложения, создаст защитную пленку, замедлит процесс испарения воды, а значит, не даст появиться неприятному запаху даже после нескольких месяцев простоя раковины без дела.
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